¥¢¥¹¥È¥í¥é¥Ó¥ª¤¬ÅÔÆâ¤ÇÎý½¬¸ø³«¡¡ÃæÃ«¤Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂÃ¥¼è¤Ë¼«¿®
¡¡À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡ÊWBC¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ê20Æü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ç²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡ÊM¡¦T¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆ±µé1°Ì¤Î¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥é¥Ó¥ª¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤¬15Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡Ö½½Ê¬¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¡£Éé¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²¦ºÂÃ¥¼è¤Ë¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Êì¹ñ¤Ç¤ÏÄ¹¿È¤Ç¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤òÃæÃ«¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ä¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤Ç·Ú¤¯´À¤òÎ®¤·¤¿ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ë»¡¤·¤¿ÃæÃ«¤Î½êÂ°¥¸¥à¤ÎÂ¼Ìî·ò²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£µ¡ÉÒ¤ÊÆ°¤¤Ç¡¢·Ù²ü¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£