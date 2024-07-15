¡ÚMBTI¿ÇÃÇÊÌ¡ÛÁ°À¤¤Ç¤â°ì½ï¡ª¡©±¿Ì¿Åª¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¡ãÂè£´°Ì¡ÁÂè£¶°Ì¡ä

¼Ì¿¿³ÈÂç



±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¿®¤¸¤Þ¤¹¤«¡©¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢MBTI¿ÇÃÇ¤ÎÀ­³Ê¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë¡¢±¿Ì¿Åª¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤ò¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Èà¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¢£Âè6°Ì¡§INFJ¡ÊÄó¾§¼Ô¡Ë¡ßENFP¡Ê±¿Æ°²È¡Ë

INFJ¤ÎÈà¤Ï¡¢¿¼¤¤Æ¶»¡ÎÏ¤È¶¯¤¤¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ENFP¤Î½÷À­¤Ï¡¢Èà¤Î¿¿·õ¤µ¤ÈÍýÁÛ¤Ë¶¦´¶¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÇÈà¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¶¯¤ß¤ò°ú¤­½Ð¤·¡¢´¶Æ°Åª¤Ê°¦¤ÎÊª¸ì¤òËÂ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¢£Âè5°Ì¡§INTJ¡Ê·úÃÛ²È¡Ë¡ßENTP¡ÊÆ¤ÏÀ¼Ô¡Ë

INTJ¤ÎÈà¤Ï¡¢ÏÀÍýÅª¤Ç·×²èÅª¤Ç¤¹¡£ENTP¤Î½÷À­¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÎÀ­¤ÈÁÏÂ¤ÎÏ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢Èà¤Î·×²è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤·¹ç¤¤¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹´Ø·¸¤Ï¡¢Á°À¤¤Ç¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤ï¤»¤ëÁêÀ­¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤¹¡£

¢£Âè4°Ì¤Ï¡Ä

Âè4°Ì¤Ï¡¢ISFP¡ÊËÁ¸±²È¡Ë ¡ß ESFJ¡ÊÎÎ»ö¡Ë


ISFP¤ÎÈà¤Ï¡¢´¶¼õÀ­Ë­¤«¤Ç¼«Í³¤ò°¦¤·¤Þ¤¹¡£ESFJ¤Î½÷À­¤Ï¡¢¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤È¼ÂÁ©Åª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÇÈà¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Î¸ÄÀ­¤òÂº½Å¤·¡¢²¹¤«¤¤°¦¾ð¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤¿´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Þ¤¹¡£




¡Ê¥Ï¥¦¥³¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë