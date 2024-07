北山宏光、1stアルバム『ZOO』にXIIXとの共作曲「in the Moonlight」収録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■XIIXからの楽曲提供は「赤い夜に」に続く2作目!

北山宏光の1stアルバム『ZOO』(8月26日発売)の、収録曲情報が公開された。

先日解禁となった今市隆二、藤家和依の参加に続き、今回解禁となったのは、XIIXとの共作「in the Moonlight」。

XIIXが楽曲提供、作詞は斎藤宏介と北山で作り上げている。XIIXからの楽曲提供は、「赤い夜に」に続く2作目となる。

1stアルバム『ZOO』の収録曲順も公開。個性的な新曲に期待が高まる。

リリース情報

2024.08.26 ON SALE

ALBUM『ZOO』

【CD】

01. Can U Feel It?

02. COMIC

03. BOW

04. JAM OUT

05. Wobble

06. in the Moonlight 07. 雨上がりのロンド08. Delight

09. THE BEAST

10. JOKER

11. BET

12. 乱心-RANSHIN-

13. THE BEAST feat. RYUJI IMAICHI

14. FORM ※通常盤限定Bonus Track



北山宏光 OFFICIAL SITE

https://tobe-official.jp/artists/hiromitsukitayama