北山宏光、1stアルバム『ZOO』にXIIXとの共作曲「in the Moonlight」収録
■XIIXからの楽曲提供は「赤い夜に」に続く2作目！
北山宏光の1stアルバム『ZOO』（8月26日発売）の、収録曲情報が公開された。
先日解禁となった今市隆二、藤家和依の参加に続き、今回解禁となったのは、XIIXとの共作「in the Moonlight」。
XIIXが楽曲提供、作詞は斎藤宏介と北山で作り上げている。XIIXからの楽曲提供は、「赤い夜に」に続く2作目となる。
1stアルバム『ZOO』の収録曲順も公開。個性的な新曲に期待が高まる。
リリース情報
2024.08.26 ON SALE
ALBUM『ZOO』
【CD】
01. Can U Feel It?
02. COMIC
03. BOW
04. JAM OUT
05. Wobble
06. in the Moonlight 07. 雨上がりのロンド08. Delight
09. THE BEAST
10. JOKER
11. BET
12. 乱心-RANSHIN-
13. THE BEAST feat. RYUJI IMAICHI
14. FORM ※通常盤限定Bonus Track
北山宏光 OFFICIAL SITE
https://tobe-official.jp/artists/hiromitsukitayama