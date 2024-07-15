これからの予定【発言・イベント】
東京市場は海の日の祝日で休場
トルコ市場は民主主義の日の祝日で休場
16日
1:30 パウエル米FRB議長、ワシントンD.C.エコノミッククラブでインタビュー応じる
5:35 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、米経済や金融政策、AIについて講演（質疑応答あり）
中国共産党第20期中央委員会第3回総会（3中総会、18日まで）
米共和党全国大会（激戦州ウィスコンシン州ミルウォーキー、18日まで）
ユーロ圏財務相会合
米主要企業決算
ゴールドマン、ブラックロック
※予定は変更されることがあります。
トルコ市場は民主主義の日の祝日で休場
16日
1:30 パウエル米FRB議長、ワシントンD.C.エコノミッククラブでインタビュー応じる
5:35 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、米経済や金融政策、AIについて講演（質疑応答あり）
中国共産党第20期中央委員会第3回総会（3中総会、18日まで）
米共和党全国大会（激戦州ウィスコンシン州ミルウォーキー、18日まで）
ユーロ圏財務相会合
米主要企業決算
ゴールドマン、ブラックロック
※予定は変更されることがあります。