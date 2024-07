BIGBANGのSOL、7年ぶりのソロコンサートが決定！アジアツアーも計画中

BIGBANGのSOLが、ソロコンサートを開催する。所属事務所THE BLACK LABELは本日(15日)、公式SNSチャンネルを通じてSOLのソロコンサート「TAEYANG 2024 TOUR 'THE LIGHT YEAR' IN SEOUL」開催のニュースと共に、ポスターを公開した。公開されたポスターには、強烈なムードの中で正面を見つめるSOLの姿が収められており、独特のオーラを持つアーティストである彼の公演への期待を高めた。

SOLの単独コンサートは、2017年以来7年ぶりに開かれる。数々のヒット曲を生み出し、代替不可能なパフォーマンスとボーカルで大衆を魅了したSOLが、どのようなステージを披露するのか注目を集めている。また、ソウル公演を皮切りにアジアツアーも計画されており、ファンの期待を集めている。SOLは2023年に「Vibe(feat. Jimin of BTS)」「Shoong!(feat.LISA of BLACKPINK)」「Seed」など多彩な曲が収録された2nd EP「Down to Earth」を発売し、着実に音楽活動を続けてきた。また先月4日に韓国で放送が終了したケーブルチャンネルMnet「I-LAND2:N/a」に出演し、24人の参加者の中からデビュー組を選抜するメインプロデューサーとして活躍し、温かくも鋭いフィードバックで話題を集めた。SOLの単独コンサート「TAEYANG 2024 TOUR 'THE LIGHT YEAR' IN SEOUL」は8月31日午後6時と9月1日午後5時、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールで2回にわたり開催される予定だ。今回の公演は、アーティストのサウンドチェック、写真撮影、Q&Aセッションなどを体験できるFAN、SOUND CHECK EXPERIENCEパッケージも新たに準備される予定であり、チケットの販売はINTERPARK TICKETで17日午後12時からスタートする。