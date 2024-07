かわいいぬいぐるみや実用的な雑貨がそろうセガのプライズに「ミニオン」たちのグッズが続々登場。

2024年7月は、2024年7月19日(金)より全国ロードショーされる新作映画『怪盗グルーのミニオン超変身』で大活躍する「ミニオン」たちのかわいいプライズがラインナップされます☆

セガプライズ 映画『怪盗グルーのミニオン超変身』グッズ

投入時期:2024年7月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年7月19日(金)に公開される、映画『怪盗グルーのミニオン超変身』のかわいい「ミニオン」グッズがセガのプライズに多数登場!

映画初登場となる「ラルフ」や「ガス」たちのぬいぐるみやマスコット、ストロー付きタンブラーなど全14種が展開されます☆

怪盗グルーのミニオン超変身 スーパーラージぬいぐるみ 〜ピットクルー〜

投入時期:2024年7月12日より順次

サイズ:全長約43×26×46cm

種類:全1種(ラルフ)

2024年7月19日公開の『怪盗グルーのミニオン超変身』に登場する「ラルフ」の大きなぬいぐるみ。

ピットクルーに扮する「ラルフ」が着ている、赤い衣装が目を引きます。

怪盗グルーのミニオン超変身 スーパーラージぬいぐるみ 〜AVL〜

投入時期:2024年7月12日より順次

サイズ:全長約30×25×44cm

種類:全1種(ガス)

反悪党同盟「AVL」のエージェント風スーツを着た「ガス」の大きなぬいぐるみ。

スーツを着こなし、片側の口角を上げてニヤリと笑う表情が印象的です。

怪盗グルーのミニオン超変身 Lぬいぐるみ 〜AVL〜

投入時期:2024年7月12日より順次

サイズ:全長約23×18×28cm

種類:全2種(ガス、デイブ)

『怪盗グルーのミニオン超変身』での活躍に期待が高まる「ガス」と「デイブ」のぬいぐるみ。

AVLのエージェント風スーツを身に纏った「ガス」と「デイブ」のユニークな表情もポイントです☆

怪盗グルーのミニオン超変身 ぬいぐるみ 〜AVL〜

投入時期:2024年7月12日より順次

サイズ:全長約10×8×15cm

種類:全3種(フィル(ウィンク)、ガス、ジェリー(手上げ))

AVLのエージェント風スーツを着た「ミニオン」たちのぬいぐるみ。

個性の光る「ガス」「フィル」「ジェリー」たちの表情やポーズに注目です。

怪盗グルーのミニオン超変身 マスコット 〜ピットクルー〜

投入時期:2024年7月12日より順次

サイズ:全長約10×6×11cm

種類:全3種(ロン、ラルフ、フィル)

ピットクルーの赤い衣装を身に纏った「ミニオン」たちのマスコット。

胸元に「グルー」のロゴが入った、全種類集めたくなるプライズです。

怪盗グルーのミニオン超変身 スーパーラージぬいぐるみ“ガス” 〜メガミニオン〜

投入時期:2024年7月19日より順次

サイズ:全長約30×25×44cm

種類:全1種(ガス)

頭が特徴的な「メガミニオン」に変身した「ガス」の、インパクト抜群なぬいぐるみ。

ロングマントを羽織り、右手を上げたポーズで展開されます。

怪盗グルーのミニオン超変身 Lぬいぐるみ“アグネス&ラッキー”

投入時期:2024年7月19日より順次

サイズ:全長約19×18×28cm

種類:全1種(アグネス&ラッキー)

「アグネス」が「ラッキー」を抱っこしているぬいぐるみ。

嬉しそうな表情を浮かべる「アグネス」の表情に癒やされそう。

怪盗グルーのミニオン超変身 Lぬいぐるみ 〜悪党Ver.〜

投入時期:2024年7月19日より順次

サイズ:全長約15×12×28cm

種類:全2種(ロン、フィル)

ぱっちりとした目が印象的な「ロン」と「フィル」の大きなぬいぐるみ。

目出し帽をかぶり手袋をはめた、ストーリー性あふれるデザインが使用されています。

怪盗グルーのミニオン超変身 ぬいぐるみ“アグネス&フレンズ”

投入時期:2024年7月19日より順次

サイズ:全長約10×9×15cm

種類:全3種(グルーJr.、アグネス、ラッキー)

「グルーJr.」「アグネス」「ラッキー」をデザインした、手の平サイズのぬいぐるみ。

最新作映画に登場する新キャラクター「グルーJr.」がプライズに仲間入りします。

怪盗グルーのミニオン超変身 マスコット 〜メガミニオン〜

投入時期:2024年7月19日より順次

サイズ:全長約8×8×10cm

種類:全5種(ガス、ティム、デイブ、ジェリー、メル)

「メガミニオン」に変身する「ミニオン」たちが勢揃いしたマスコット。

スーパーパワーでそれぞれ特殊能力を持つ、“超変身”した「ミニオン」たち全5種がラインナップされます。

怪盗グルーのミニオン超変身 スーパーギガザッカロングポールクッション

投入時期:2024年7月19日より順次

サイズ:全長約24×24×60cm

種類:全2種(レッド、パープル)

リラックスタイムのお供にぴったりな、抱き心地の良い大きめサイズに仕上げられたクッション。

作中に登場する「ミニオン」たちが、ピットクルーとAVLに扮した2種がラインナップされます。

怪盗グルーのミニオン超変身 プレミアムぬいぐるみリュック 〜メガミニオン〜

投入時期:2024年7月19日より順次

サイズ:全長約16×11×35cm

種類:全1種(ガス)

「メガミニオン」になった「ガス」のぬいぐるみリュック。

マッハスピードで飛ぶことができる“超高速飛行”パワーを手に入れた「ガス」がデザインされています。

怪盗グルーのミニオン超変身 ネックパース

投入時期:2024年7月19日より順次

サイズ:全長約12×3×12cm

種類:全3種(ブラック、レッド、ブルー)

AVLのエージェントに扮する「ミニオン」たちをデザインした、首にかけられるポーチ。

飛び出すようにデザインされた髪の毛とネクタイがポイントです。

怪盗グルーのミニオン超変身 プレミアムストロー付タンブラー

投入時期:2024年7月19日より順次

サイズ:全長約6.5×6.5×20cm

種類:全2種(ピンク、ブルー)

中身の量を確認しやすい、クリア素材を使ったストロー付タンブラー。

悪党バージョンとピットクルーの2種がラインナップされます。

2024年7月19日公開の『怪盗グルーのミニオン超変身』のデザインを使用したプライズグッズが盛りだくさん!

セガプライズの『怪盗グルーのミニオン超変身』グッズ14種は、2024年7月12日より全国のゲームセンターなどに登場です。

