セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年7月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『おしゃれキャット』 ディズニー マリー Lぬいぐるみ 香箱すわりを紹介します!

セガプライズ『おしゃれキャット』 ディズニー マリー Lぬいぐるみ 香箱すわり

登場時期:2024年7月12日より順次

サイズ:全長約13×26×25cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニーのアニメーション作品『おしゃれキャット』に登場する、白い子ネコ「マリー」

幅広い世代に愛されている、かわいい”ネコ”キャラクターです☆

そんな「マリー」が猫らしい香箱すわりをしたぬいぐるみがセガプライズから登場。

トレードマークのリボンを身につけ、ぱっちりとした瞳でこちらを見つめています。

ふわふわの毛並みは触り心地がよく、思わず抱きしめたくなる造形。

頭と首元のリボンがおしゃれな、かわいらしいぬいぐるみです!

猫らしい香箱すわりをする「マリー」を、ぬいぐるみで再現。

セガプライズの『おしゃれキャット』 ディズニー マリー Lぬいぐるみ 香箱すわりは、2024年7月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post マリーのかわいいぬいぐるみ!セガプライズ『おしゃれキャット』グッズ appeared first on Dtimes.