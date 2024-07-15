¥¹¥ê¥à¤ÊËÜÂÎ¤«¤éÁ´¿È¤ËÎÃ¤·¤¤É÷¤ò¡ª½ë¤¤²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ú¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡Û¤ÎÀðÉ÷µ¡¤¬Amazon¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡ª
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¡ª¡Ú¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡Û¤ÎÀðÉ÷µ¡¤¬Amazon¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡ª
¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡ÊIRIS OHYAMA¡Ë¤Î¡Ö¥¿¥ï¡¼¥Õ¥¡¥ó¡×¤Ï¡¢½ë¤¤²Æ¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£¾ì½ê¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¥¹¥ê¥à¤ÊËÜÂÎ¤«¤é¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÀðÉ÷µ¡¤è¤ê¤â¹¤¤ÈÏ°Ï¤ËÉ÷¤òÁ÷¤ë¡£ÌÚÌÜÄ´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤É¤ó¤ÊÉô²°¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¡¢²÷Å¬¤ÊÎÃÉ÷¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¡ÚÀáÅÅÂÐºö¡Û ¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ ÀðÉ÷µ¡ ¥¿¥ï¡¼¥Õ¥¡¥ó ¥¹¥ê¥à ¥ê¥â¥³¥óÉÕ¤ º¸±¦¼«Æ°¼ó¿¶¤ê ¥Ñ¥ï¥Õ¥ëÁ÷É÷ É÷ÎÌ3ÃÊ³¬ ¥¿¥¤¥Þ¡¼ÉÕ¤ ¥Þ¥¤¥³¥ó¼° ÌÚÌÜÄ´ TWF-C73M¡×¤Ï¡¢¥¹¥ê¥à¤ÊËÜÂÎ¤«¤é¹ÈÏ°Ï¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤É÷¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÀðÉ÷µ¡¤À¡£½Ä¡¦²£¤Ë¹¤¯É÷¤òÁ÷¤ë¡ÖÎ©ÂÎÁ÷É÷¡×¤Ç¡¢Æ¬¤«¤éÂ¸µ¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¿È¤ËÎÃ¤·¤¤É÷¤òÁ÷¤ë¡£
¿Þ½ñ´Û¤è¤êÀÅ¤«¤Ê37dB¤È²»¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢ÌÚÌÜÄ´¤Î¤ä¤µ¤·¤¤É÷¹ç¤¤¤¬¤É¤ó¤ÊÉô²°¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯ÆëÀ÷¤à¡£³Ê»Ò¤ÎÉý¤¬¶¹¤¯±©º¬¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¹½Â¤¤ÎÁ÷É÷¸ý¤â°Â¿´¤ÎÀß·×¤À¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¢£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥³¥Á¥é
¢ªÊÝÎäÎÏÈ´·²¡ª¡Ú¥µ¡¼¥â¥¹¡Û¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¤¬¤ª¼êº¢²Á³Ê¤ÇÇã¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹!!
¢ªÍú¤¿´ÃÏ¤¬ºÇ¹â¡ª¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ê¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¢ª¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ú¥ì¥¤¥Ð¥ó¡Û¡ª¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬Ãæ¿´¤ËÈÎÇäÃæ¡ª
¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¡ª¡Ú¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡Û¤ÎÀðÉ÷µ¡¤¬Amazon¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡ª
¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡ÊIRIS OHYAMA¡Ë¤Î¡Ö¥¿¥ï¡¼¥Õ¥¡¥ó¡×¤Ï¡¢½ë¤¤²Æ¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£¾ì½ê¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¥¹¥ê¥à¤ÊËÜÂÎ¤«¤é¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÀðÉ÷µ¡¤è¤ê¤â¹¤¤ÈÏ°Ï¤ËÉ÷¤òÁ÷¤ë¡£ÌÚÌÜÄ´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤É¤ó¤ÊÉô²°¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¡¢²÷Å¬¤ÊÎÃÉ÷¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö¡ÚÀáÅÅÂÐºö¡Û ¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ ÀðÉ÷µ¡ ¥¿¥ï¡¼¥Õ¥¡¥ó ¥¹¥ê¥à ¥ê¥â¥³¥óÉÕ¤ º¸±¦¼«Æ°¼ó¿¶¤ê ¥Ñ¥ï¥Õ¥ëÁ÷É÷ É÷ÎÌ3ÃÊ³¬ ¥¿¥¤¥Þ¡¼ÉÕ¤ ¥Þ¥¤¥³¥ó¼° ÌÚÌÜÄ´ TWF-C73M¡×¤Ï¡¢¥¹¥ê¥à¤ÊËÜÂÎ¤«¤é¹ÈÏ°Ï¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤É÷¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÀðÉ÷µ¡¤À¡£½Ä¡¦²£¤Ë¹¤¯É÷¤òÁ÷¤ë¡ÖÎ©ÂÎÁ÷É÷¡×¤Ç¡¢Æ¬¤«¤éÂ¸µ¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¿È¤ËÎÃ¤·¤¤É÷¤òÁ÷¤ë¡£
¿Þ½ñ´Û¤è¤êÀÅ¤«¤Ê37dB¤È²»¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢ÌÚÌÜÄ´¤Î¤ä¤µ¤·¤¤É÷¹ç¤¤¤¬¤É¤ó¤ÊÉô²°¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯ÆëÀ÷¤à¡£³Ê»Ò¤ÎÉý¤¬¶¹¤¯±©º¬¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¹½Â¤¤ÎÁ÷É÷¸ý¤â°Â¿´¤ÎÀß·×¤À¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¢£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥³¥Á¥é
¢ªÊÝÎäÎÏÈ´·²¡ª¡Ú¥µ¡¼¥â¥¹¡Û¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¤¬¤ª¼êº¢²Á³Ê¤ÇÇã¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹!!
¢ªÍú¤¿´ÃÏ¤¬ºÇ¹â¡ª¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ê¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¢ª¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ú¥ì¥¤¥Ð¥ó¡Û¡ª¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬Ãæ¿´¤ËÈÎÇäÃæ¡ª