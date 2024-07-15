ほぼ3,000円のスマートウォッチで、夏は健康になっちゃおうかな #Amazonプライムデー
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、Amazonプライム会員限定の「Amazonプライムデー」の先行セールが2024年7月11日（木）〜7月15日（月）の5日間にわたり開催中。
現在、50種類以上のスポーツモードに対応しているXiaomi（シャオミ）の「Smart Band 8 Active」や、心拍数や睡眠の測定も高精度でFitbitの技術を搭載している「Google Pixel Watch（第 1 世代）」など、腕につけるだけで健康管理ができるスマートウォッチがお得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2024年7月15日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大15％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
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シャオミのスマートウォッチ各種が10,000円以下で大放出中！ シンプル機能で操作も簡単だから初心者にもおすすめ
シャオミ(Xiaomi) スマートウォッチ Xiaomi Band 8 Active スマートバンド 9.99mmの超スリムボディ 軽量 14日間のバッテリー持続時間 50種類スポーツモード 100種類以上ウォッチフェイス 5ATM防水 睡眠モニター 健康管理 iPhone&Android対応 ブラック
2,980円
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シャオミ(Xiaomi) Smart Band 8 スマートウォッチ 進化したディスプレイ 16日間持続バッテリー クイックリリース構造 150種類スポーツモード 24時間健康管理 スマートバンド 着信通知・LINEアプリ通知 iPhone&Android対応 グラファイトブラック
5,990円
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シャオミ(Xiaomi) スマートウォッチ Redmi Watch 4 1.97インチ超大型ディスプレイ 20日間のバッテリー持続時間 Bluetooth 通話対応 150種類スポーツモード 回転式クラウン Alexa対応 GPS内蔵 オブシディアンブラック
10,891円
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シャオミ(Xiaomi) スマートウォッチ Redmi Watch 3 Active Bluetooth 5.3 通話・着信通知 1.83インチ大画面 100種類スポーツモード 健康管理 アプリ通知 音楽再生 心拍数 睡眠 ストレス iPhone Android 対応 グレー
5,490円
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シャオミ(Xiaomi) スマートウォッチ Xiaomi Band 8 Pro 大画面1.74インチ有機ELディスプレイ 14日間持続バッテリー 軽量・スリムボディ メタルフレーム付き 着信通知・LINEアプリ通知 iPhone&Android対応 ブラック
8,980円
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アプリ連動で健康管理から飲食記録、ゴルフの分析まで。ファーウェイのスマートウォッチ各種がプライムデー特価に
HUAWEI Band 9 スマートウォッチ フルオロエラストマー素材ベルト 高精度健康モニタリング 自動輝度調整 1.47インチAMOLEDディスプレイ 超狭ベゼル 薄型軽量 9軸センサー 睡眠中呼吸乱れ検知 急速充電 最長2週間持続バッテリー バンド交換可能 各種通知機能 100種類のワークアウトモード iOS/Android対応 ホワイト
8,580円
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HUAWEI(ファーウェイ) Band 8 スマートウォッチ 高精細フルビューディスプレイ1.47インチ 14日間持続バッテリー 高精度睡眠測定 薄型軽量 24時間健康管理 バンド交換可能 着信通知 LINEアプリ通知 iOS&Android対応 ミッドナイトブラック
6,800円
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HUAWEI(ファーウェイ) WATCH GT 4 46mm ゴルフナビ搭載 スマートウォッチ コース攻略 練習モード 最長14日間持続ロングバッテリー GNSS測位(GPS) カロリー管理 睡眠中呼吸乱れ検知 24時間健康管理 100種類以上の専門的ワークアウトコーチ iOS/Android対応 ブラック
26,245円
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HUAWEI WATCH FIT 3 スマートウォッチ 薄さ9.9mmアルミ合金ボディ 大画面1.82インチAMOLEDディスプレイ 軽量本体26g GPS搭載 カロリー管理と健康管理 高精度な睡眠測定 自動輝度調整 10日間ロングバッテリー iOS/Android対応 ブラック
21,800円
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店舗や駅の改札はタッチ決済で。健康を守り、スマートな生活を実現する「Apple Watch Series 9」が6,000円オフ
Apple Watch Series 9（GPSモデル）- 41mmスターライトアルミニウムケースとスターライトスポーツバンド - S/M
59,800円
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エントリーモデルなのに機能性◎。最大10日間の長寿命バッテリーが魅力の「Fitbit Inspire 3」が21％オフでお買い得
Fitbit Inspire 3 フィットネストラッカーMidnight Zen/Black[最大10日間のバッテリーライフ/心拍計][日本正規品]
12,800円
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【Suica対応】Fitbit Charge 5 トラッカー ブラック/グラファイト [最大7日間のバッテリーライフ/GPS搭載/スマートウォッチ]
14,980 円
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心拍数や睡眠の測定も高精度。Fitbitの技術を搭載した「Google Pixel Watch（第 1 世代）」が驚きの45%オフ！
Google グーグル Pixel Watch 心拍計 Matte Black ステンレス ケース / Obsidian アクティブ バンド(Wifi)GA03119-TW 小
39,800 円
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GARMIN(ガーミン) vivoactive 5 Black/Slate フィットネスGPSウォッチ 睡眠管理/フィットネス年齢/お昼寝検出/Suica対応/心拍センサー/ストレスレベル測定/iOS・アンドロイド対応 / 11日間のバッテリー持続時間 / スマートウォッチ【日本正規品】
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞ウォッチリストの使い方について
「Amazonプライムデー」の先行セールは、7月15日23時59分まで開催中！
Source：Amazonプライムデー