【PHOTO】BOYNEXTDOOR、日本でのスケジュールを終えて帰国
BOYNEXTDOORが15日午前、日本でのスケジュールを終えて、金浦（キンポ）国際空港を通じて帰国した。
彼が所属しているBOYNEXTDOORは昨日（10日）待望の日本デビュー曲「Earth, Wind ＆ Fire（Japanese Ver.）」をリリース。13日午後2時から8時間にわたって放送されたTBS音楽特番「音楽の日2024」にも出演した。
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・BOYNEXTDOOR、JP 1st Single「AND,」がオリコンデイリーランキング1位に！16万枚を突破
彼が所属しているBOYNEXTDOORは昨日（10日）待望の日本デビュー曲「Earth, Wind ＆ Fire（Japanese Ver.）」をリリース。13日午後2時から8時間にわたって放送されたTBS音楽特番「音楽の日2024」にも出演した。
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