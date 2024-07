サザン、時代を越えて愛される珠玉の名曲全62曲をTikTok等ショート動画サービスにて音源解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■音源解禁されるのは大ヒット企画アルバム『海のYeah!!』『海のOh, Yeah!!』収録の全曲!

サザンオールスターズの大ヒット企画アルバム『海のYeah!!』『海のOh, Yeah!!』の2作品に収録されている全タイトルが、ショート動画サービスにて一挙音源解禁。SNS上での動画投稿に、楽曲を使用することができるようになった。

対象アルバムとなる2作品は、1998年6月25日に発売された『海のYeah!!』と、2018年8月1日に発売された『海のOh, Yeah!!』。7月15日が“海の日”であることにかけて、解禁される運びとなった。

名曲の数々が網羅されたこれら2作品は、今もなおセールスを伸ばし続けている大ヒットアルバムであり、「勝手にシンドバッド」をはじめ「いとしのエリー」「真夏の果実」「TSUNAMI」「東京VICTORY」など、収録タイトル数は全62曲に及ぶ。

ユーザーは、そのすべての楽曲を各種SNSで使用することができ、自身の日々の思い出やクリエイティビティを、サザンオールスターズの楽曲とともに世界中に発信することが可能になる。

対象となるプラットフォームは、TikTok、Instagramストリーズ、Instagramリール、YouTubeショート。

■『海のYeah!!』収録曲

勝手にシンドバッド

いとしのエリー

C調言葉に御用心

栞(しおり)のテーマ

いなせなロコモーション

夏をあきらめて

チャコの海岸物語

匂艶(にじいろ) THE NIGHT CLUB

鎌倉物語

BYE BYE MY LOVE (U are the one)

ミス・ブランニュー・デイ (MISS BRAND-NEW DAY)

海

みんなのうた

希望の轍

忘れられた BIG WAVE

真夏の果実

YOU

シュラバ★ラ★バンバ SHULABA-LA-BAMBA

涙のキッス

さよならベイビー

エロティカ・セブン EROTICA SEVEN

素敵なバーディー(NO NO BIRDY)

そんなヒロシに騙されて

マンピーのG★SPOT

あなただけを ~Summer Heartbreak~

Moon Light Lover

太陽は罪な奴

恋のジャック・ナイフ

愛の言霊(ことだま) ~Spiritual Message~

平和の琉歌

■『海のOh, Yeah!!』収録曲

TSUNAMI

LOVE AFFAIR~秘密のデート~

BLUE HEAVEN

イエローマン ~星の王子様~

SEA SIDE WOMAN BLUES

彩~Aja~

HOTEL PACIFIC

唐人物語(ラシャメンのうた)

SAUDADE~真冬の蜃気楼~

涙の海で抱かれたい~SEA OF LOVE~

私の世紀末カルテ

OH!! SUMMER QUEEN~夏の女王様~

LONELY WOMAN

01MESSENGER~電子狂の詩(うた)~

限りなき永遠(とわ)の愛

素敵な夢を叶えましょう

東京VICTORY

ロックンロール・スーパーマン~Rock’n Roll Superman~

愛と欲望の日々

DIRTY OLD MAN~さらば夏よ~

I AM YOUR SINGER

はっぴいえんど

北鎌倉の思い出

FRIENDS

ピースとハイライト

アロエ

神の島遥か国

栄光の男

BOHBO No.5

蛍

闘う戦士(もの)たちへ愛を込めて

壮年JUMP

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp