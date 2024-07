ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、抱き心地も良くお部屋に飾っておくだけでもかわいい「スティッチ」デザインの「ウクレレ型クッション」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー「スティッチ」ウクレレ型クッション

© Disney

価格:3,990円(税込)

サイズ:約縦65×横30×厚み15cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ディズニーキャラクター「スティッチ」デザインのクッション。

ウクレレ型がユニークで、抱き抱えればウクレレを弾いているような気分になれます。

そのままお部屋に飾っておくだけでもおしゃれなグッズです!

© Disney

「スティッチ」はプリントで表現。

ちょこんと座った姿がかわいらしく、まわりにはハイビスカスや葉っぱもデザインされ、南国ムードたっぷりです☆

© Disney

弦や白い小花は刺繍で表現。

サイドの弦巻きなど細部まで丁寧にデザインされています。

© Disney

また、しっとりとした手触りの柔らかな生地を使用しているのもポイント。

ウクレレ型なので抱き心地もばっちりで、コロンとしたフォルムもかわいさ満点です。

今にも素敵な音色がきこえてきそうなインテリア雑貨。

抱き心地も良くお部屋に飾っておくだけでもかわいい「スティッチ」デザイン「ウクレレ型クッション」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

