ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、花火を楽しむ「チップ&デール」のアートが季節感があってかわいい「接触冷感の敷きパッド」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「チップ&デール」接触冷感の敷きパッド

© Disney

タイプと価格:【シングル】4,990円(税込)、【セミダブル】5,990円(税込)、【ダブル】7,480円(税込)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「チップ&デール」デザインの敷きパッド。

接触冷感と中わた入りで暑い日の夜も心地よく眠ることができます。

また、白を基調にした清潔感ある柄もかわいい!

© Disney

一面には、花火を楽しむ「チップ」と「デール」のアートが散りばめられ、とっても賑やかです。

両手を広げたり、星を抱えたり、表情やポーズも様々で今にも「チップ」と「デール」のはしゃぐ声が聞こえてきそう☆

© Disney

さらにまわりのパイピングもアクセントに。

四隅にはズレ防止のゴムバンドも付いています。

© Disney

肌面は接触冷感素材でひんやり気持ち良い!

汗をかいたら洗濯機で手軽に洗えて、お手入れも簡単にできます。

白が基調なので、どのようなインテリアにもしっくりと馴染む敷きパッド。

花火を楽しむ「チップ&デール」のアートが季節感があってかわいい「接触冷感の敷きパッド」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

