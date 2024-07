ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、コミカルで楽しいプリント柄に心ときめく「身生地綿100%半袖Tシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミニーマウス/ドナルドダック/チップ&デール/くまのプーさん」身生地綿100%半袖Tシャツ

価格:各1,980円(税込)

サイズ:S、M、L、LL、3L

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

個性の光る姿や表情をしたディズニーキャラクターたちのアートが楽しい半袖Tシャツ。

定番の丈&シルエットで、どのようなボトムにも合わせやすく着回し力も抜群です。

サイズ展開が豊富なのも魅力的な、全部で4種類のデザインがラインナップされています。

ミニーマウス

「ミニーマウス」デザインのTシャツ。

花火を見ている「ミニーマウス」の姿がかわいく、季節感もたっぷり☆

「ミニーマウス」は浴衣姿で。

プリントは優しいタッチで表現され、「ミニーマウス」の目はパイカットアイでどこかレトロな雰囲気です。

ドナルドダック(アロハ)

「ドナルドダック」デザインのTシャツ。

ブルーのアロハシャツにハット姿がとってもかわいい!

「ドナルドダック」デザインは後ろにプリントがあしらわれ、前はシンプルな無地デザインに。

前から見たときと、後ろから見たときのギャップも楽しめます☆

チップ&デール(しっぽ)

「チップ&デール」デザインのTシャツ。

シンプルな白を基調としているので、どのようなコーディネートとも相性が抜群!

「ドナルドダック」のしっぽからひょっこりとお顔を出す「チップ」と「デール」の姿が印象的です☆

「チップ」の頭や、「デール」の手にはお揃いの帽子も。

「チップ&デール」デザインも前は無地のシンプルなデザインになっています。

プーさんと仲間たち

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」と仲間たちデザインのTシャツ。

カジュアルな色味がおしゃれで、全体的にあたたたかみがあります。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

胸元には横にずらりと仲良く並んだ「イーヨー」「くまのプーさん」「ピグレット」「ティガー」の姿が☆

浮き輪や帽子をかぶったり、ひまわりを持ったり、サングラスをかけたりと、「くまのプーさん」たちも夏を楽しんでいます。

生地は肌ざわりも良い天竺素材で、汗ばむ日も快適です。

洗い替え用に柄違いで集めたくなる、デイリーに愛用できるファッションアイテム。

コミカルで楽しいプリント柄に心ときめく「身生地綿100%半袖Tシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

