BBAÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡ªÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤ä¤ê¤¬¤ÁNG¥á¥¤¥¯5Áª
Ï·¤±¸«¤¨NG¥á¥¤¥¯5Áª
❶¥Ñ¥¦¥À¡¼Á´´é¤·¤Ã¤«¤êÅÉ¤ê¤Ç¥Ñ¥µ¥Ñ¥µÈ©
¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ï¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤ÎÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢·è¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÏÌýÊ¬¤òµÛÃå¤·¤Æ¥Ä¥ä¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤«¤é¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢¥Ä¥ä¤¬Ã¥¤ï¤ì´é¤ò¥Ñ¥µ¤Ä¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥Ä¥ä´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤Ï¼ã¡¹¤·¤µ¤Î¾ÝÄ§¡£Á´´é¥Þ¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èé»éÁ£¤¬Â¿¤¤T¥¾¡¼¥ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤Ï¤¿¤¡¢ËË¼þ¤ê¤ÏÉ®¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òÅÉÉÛ¤¹¤ëÄøÅÙ¤ÇOK¡£
❷²¼âÛ¤Ê¤·¢ªÃæ´éÌÌ¤¬¿¤Óµ¤Ì£¡Ä
²¼âÛ¥á¥¤¥¯¤Ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤òÅÉ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´é¤Î²¼È¾Ê¬¤¬ÂçÉý¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¸«¤¨¡¢¼ã¸«¤¨¸ú²Ì¤ÏÀäÂç¤Ç¤¹¡£
ÎÞÂÞ¥á¥¤¥¯¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¥¢¥é¥µ¡¼¡¢¥¢¥é¥Õ¥©¡¼½÷»Ò¤Ï¡Ö±Æ¤òÉÁ¤«¤Ê¤¤¡×Âç¿Í¤ÎÎÞÂÞ¥á¥¤¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯¤Ê¤é¤º¡¢¥¯¥Þ¤Ã¤Ý¤µ¤â½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¢ö
❸Èý¤¬È±¿§¤è¤ê°Å¤¯¡¢ÌîÊë¤Ã¤¿¤¤
Èý¤Ï¤¤¤«¤Ë°ÌÜÎ©¤Á¤µ¤»¤º¡¢´é¤ËÍÏ¤±¹þ¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤«¤¬¥«¥®¡£
Èý¿§¤¬È±¿§¤è¤êÇ»¤¤¤ÈÌîÊë¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Èý¥á¥¤¥¯¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¤ò»È¤¦¤«¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò¤Û¤ó¤Î¤ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Èý¥È¡¼¥ó¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
❹¥Ö¥é¥¦¥ó¥Á¡¼¥¯¤Ç頰¤¬¤³¤±¸«¤¨
¶áÇ¯Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤Î¥Á¡¼¥¯¡£¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ë½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤¿¤À¡¢¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢ËË¤Î¤ªÆù¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¿§Ì£¤Ç¥Á¡¼¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤²¤Ã¤½¤êÉÔ·ò¹¯¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£ Âç¿Í½÷»Ò¤³¤½¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ëÄ´¤Î²¹¤«¤¤¤ª¿§Ì£¤ÇÂ¿¹¬´¶¤Î¤¢¤ë頰¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â♡
❺¥Þ¥Ã¥È¥ê¥Ã¥×Ã±ÂÎ»È¤¤¤ÇÈ©¤â¥Ñ¥µ¥Ã¤È¸«¤¨¤ë
¥Þ¥Ã¥È¥ê¥Ã¥×¤Ï¿§»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¤¯¡¢¥Þ¥¹¥¯À¸³èÃæ¤Ï¼êÊü¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ ¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥¹¥¯¤¬³°¤ì¤¿º£¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ê¥Ã¥×¤Î¤ß¤À¤ÈÈ©Á´ÂÎ¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥Ñ¥µ¥Ã¤È¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥È¥ê¥Ã¥×¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¿°¤ÎÃæ±û¤Ë¥é¥á¤òÃÖ¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¤Õ¤Ã¤¯¤é¸«¤¨¤ë¥ï¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
5Ç¯Á°¤Î¥á¥¤¥¯¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤´¼«¿È¤Î¤ª´é¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ»÷¹ç¤¦¥á¥¤¥¯¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦♡