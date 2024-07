ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの大人気エリア『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』は、2024年7月15日(月)に開業10周年を迎えました。

10年目の朝を迎えた『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』の「ホグズミード村TM」では、この日限りの特別なグリーティングが開催され、マグルの世界からお祝いに駆け付けた俳優の加藤清史郎さんと、ハリー・ポッターTMファンの皆様を笑顔でお出迎えしました☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』特別グリーティング

開催日:2024年7月15日

10周年を迎えた魔法界に足を踏み入れ、この日限りの特別なグリーティングを体験した加藤さん。

魔法界に入った瞬間、10年前と同じようなワクワクした感覚になって、“あの日から10年経ったんだ!”と感慨深い気持ちになりました。

ハリー・ポッターの世界に居られることがとても幸せです。

と、満面の笑顔で記念すべき瞬間を楽しみました。

さらに、レストラン「三本の箒TM」で、壮大なホグワーツ城を背景に、約50名のハリー・ポッターファンとともに、魔法界のふしぎな飲み物「バタービール」で祝杯しました。

全員で「ハッピー・アニバーサリー!」と掛け声をあげ、「バタービール」を飲むときにお馴染みの“口ひげ”をつけて、記念すべき10周年をお祝い。エリアには最高の笑顔があふれました。

『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』開業前のプレスイベント(2014年6月開催)以来、

10年ぶりのイベント登場となる加藤さんは、

超感動して心が動かされっぱなしで、本当にいい刺激を受けた朝でした。

これまでの10年で魔法界も僕も成長して進化したのと同じように、これからの10年も、まだまだ“NO LIMIT!”に成長していくんじゃないかと思います

僕も、“NOLIMIT!”と胸を張って叫べるように、自分の魔法史を塗り替えていきたいです。

と語りました。

開業前プレスイベント(2014年6月開催)について

(当時のイベントは)もちろん覚えています!

もう10年経ったんですね。

「バタービール」も初めてでしたが、この世界に足を踏み入れた瞬間の“ウワッ、本物だ!”という感覚や、ホグワーツ城を見て“本当にこの世界に来ちゃったんだ!”と感じたこと、圧倒され続けたことを今でも新鮮に覚えています。

『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』とイギリス留学の思い出について

この10年の間に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンには何度も来場していて、その度に絶対に魔法界に来ています。

高校時代はイギリスに留学していたので、ここに来ると、ものすごくイギリスを感じます。

留学していた頃の自分を思い出すことができるんですね。

石畳や建物、光の具合まで見覚えがあり、ここは全てが“本物”なので、懐かしい感じがします。

日本で魔法界に入ることができ、魔法が使えることが、ものすごい体験だなぁと10年前よりもさらに強く感じられるようになりました。

そして今、ハリー・ポッターは俳優としての僕にとって、とても勉強になるかけがえのない作品です。

復活する『ホグワーツTM・キャッスルウォーク』について

『ホグワーツ・キャッスルウォーク』はライドに乗らずとも楽しめる、あの高揚感!

(ホグワーツ城の)中に入ってみてください!

この先で、ダンブルドア校長に会えるんじゃないか!?と心の底から思えるくらいです。

思わず魔法をかけたくなるくらい、テンションがあがっちゃいますね。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』特別グリーティングのレポートでした。

HARRY POTTER and all related characters and elements © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling. (s24)

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

Universal Studios Japan TM & © Universal Studios. All rights reserved.

