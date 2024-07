元Janne Da Arcのベーシスト・ka-yuが14日、東京・新宿ReNYで『ka-yu THE LIVE -July 2024-』を開催。終演後、活動再開後初となる愛知公演を含む次なるライブの開催を発表した。ka-yuは昨年12月30日、自身のアクセサリーブランド・Solid Beatの展示会会場で無料招待制のミニライブを開催し、2018年3月に行われた『マドモアゼルなあなた達presents ka-yu special live event〜久しぶりだから、お前らのka-yuいところをかいてやる!!〜』の横浜公演以降、約5年9ヶ月ぶりにステージへとカムバックしていた。

この日の新宿ReNY公演では、カムバック以降のライブをサポートし続けている原田喧太(Gt)、Kyrie(Gt)、CHARGEEEEEE(Dr)を率いたバンド編成で開催。ka-yu、松本和之、DAMIJAW名義で発表してきた楽曲のほか、この日がライブ初披露となった新曲「Motto」を含む全15曲を届けた。今回発表されたのは、10月10〜11日の愛知・名古屋Red Dragon公演『ka-yu THE LIVE -October 2024-』、12月3日の東京・渋谷CLUB QUATTRO公演『ka-yu THE LIVE -December 2024-』。ka-yuにとって名古屋での単独ライブは活動再開後初となり、2デイズの初日は有料会員限定ライブとなる。また、渋谷CLUB QUATTRO公演『ka-yu THE LIVE -December 2024-』のチケットを購入した人は、来年2月15日に都内で行われる限定イベントにも招待。イベントの内容は後日発表される。