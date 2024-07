[7.14 コパ・アメリカ決勝 アルゼンチン - コロンビア]現地時間14日のコパ・アメリカ2024決勝・ アルゼンチン代表 対コロンビア代表はハーフタイムショーにより、前半終了から後半開始までに約25分のインターバルが設けられる異例の対応がとられた。アメリカ開催のこの試合では大会史上初のハーフタイムショーとして、FIFAワールドカップでもパフォーマンスを行った人気アーティスト・シャキーラさんのライブパフォーマンスが行われた。特設ステージがピッチ上に準備されたため、前半終了から約12分後にパフォーマンスがスタート。7分ほどパフォーマンスを行った後にステージの撤収作業が行われ、15分が基本のハーフタイムを大きく超えるインターバルとなった。

SHAKIRA HALFTIME PERFORMANCE @shakira in Miami for the Copa América 2024 Final between Colombia and Argentina pic.twitter.com/SacPw5Yhhi