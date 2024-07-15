ºÂ¤ê»ÑÀª¤¬ÏÄ¤ß¤¹¤®¡Ä¡ª¡©


ÉÔÄ´¤À¤é¤±¤Î¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤¬¼ÂÁ©¡ª ±¿Æ°·ù¤¤¡¢¶ÚÆù¥¼¥í¤Ç¤â¤Ç¤­¤ë¡Ö¤æ¤ë¥È¥ì¡×¤È¤Ï¡©¡¿¶ÚÆù¥¼¥í¤Ç¤â¤Ç¤­¤ë¥º¥Ü¥é¤æ¤ë¥È¥ì¡Ê1¡Ë

±¿Æ°¤®¤é¤¤¤Ç¶ÚÎÏ¥¼¥í¡£¤·¤«¤â»Å»ö¤Ç°ìÆüÃæºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£»ÑÀª¤Î°­¤µ¤«¤é¡¢¥³¥ê¤äÄË¤ß¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ì¡²è²È¤Î¤¤¤·¤«¤ï¤Ò¤í¤³¤µ¤ó¡£¡Ö²¿¤«±¿Æ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×¤È´íµ¡´¶¤Ï¤Ä¤Î¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡ª

¤½¤³¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¶ÚÎÏ¤È½ÀÆðÀ­¤¬Â­¤ê¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ç¤­¤ë¡¢Ä¶Äã¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ê·ò¹¯¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Ö¤æ¤ë¥È¥ì¡×¡£Æ°¤­¤Ï¤æ¤ë¤¯¤Æ¤â¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤ËÂÎ¤¬Æ°¤«¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÎ¤ÎÇº¤ß¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤½¤¦¡£

°ìÈÕ¿²¤Æ¤â²óÉü¤·¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê¤·¤Ä¤³¤¤Èè¤ì¤È¥¬¥Á¥¬¥Á¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤¸¤ï¡Á¤Ã¤È¸ú¤¯¡ª »Å»ö¤ä²È»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¤¹¤°¤Ç¤­¤ë¡Ö¥º¥Ü¥é¤æ¤ë¥È¥ì¡×¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¤¤¤·¤«¤ï¤Ò¤í¤³Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¶ÚÆù¥¼¥í¤Ç¤â¤Ç¤­¤ë¥º¥Ü¥é¤æ¤ë¥È¥ì¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿

¢£ÊÒÂ­½Å¿´¤ÎÏÄ¤ßÂÎ¡Ê¥Ü¥Ç¥£¡Ë¤Ë¡Ö¤ï¤­Ê¢¥ê¥»¥Ã¥È¡×

¤½¤ì¤Ã¤ÆÁ´ÉôÏÄ¤ß¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î¡Ä¡ª¡©


ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹Êø¤ì¤Æ¤¿¤Î¤«


¤ï¤­Ê¢¤¬Ç³¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÇ®¥¥¥¥¥¥¤¤¡ª¡ª


¹ÔÊýÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿¤¯¤Ó¤ì¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ¤­¤¿¡Ä¡ª¡ª


Ãø¡á¤¤¤·¤«¤ï¤Ò¤í¤³¡¿¡Ø¶ÚÆù¥¼¥í¤Ç¤â¤Ç¤­¤ë¥º¥Ü¥é¤æ¤ë¥È¥ì¡Ù