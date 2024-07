<LuckyFes>最終日はあいにくの雨。RAINBOW STAGE、トップバッターのライブが始まる11時にはどしゃぶり、横殴り状態だった。そんな状況下で登場したのは、平均年齢22歳、結成2年目の4人組ロックバンド・トンボコープだ。雪村りん(Vo)は、まず「みんな今日は雨の中、来てくれて手を振ってくれてありがとう。クソみたいに雨降ってるし、なんなら電車も止まっているらしいよ(※午前11時頃までJR常磐線が人身事故のため一部区間で運転見合わせ)」と挨拶。そして「そんな中、喋ってもしょうがないと思うので、今日は急遽セトリを変更して、大量に曲をやって帰ります!」と宣言。「Now is the best!!!」からスタートさせた。“今が最高じゃん だって今が最高じゃん”をシンガロングする姿は、今置かれている状況さえも楽しんでいるよう。

セットリスト



1. Now is the best!!!2. 過呼吸愛3. むかしむかし4. ⾵の噂5. くだらないこと6. 喜怒哀楽7. 彗星8. Now is the best!!! (1cho ver.)