¥ì¥ó¥Á¥ó¡õ¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç´ÊÃ±¡ª ¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¤¬¤«¤é¤ó¤ÇÀäÉÊ ¡Ö¤Ê¤¹¥ß¡¼¥È¤Î¥Á¡¼¥º¾Æ¤¡×¡ÚMizuki¤µ¤ó¤Î¤Ê¤¹¤ª¤«¤º¡Û
¡Ú²èÁü¤Ç³ÎÇ§¡ÛMizuki¤µ¤ó¤Î¤Ê¤¹¤ª¤«¤º¡£¥Ð¥ê¥¨¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤Ê¤¹¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤È¤âÁêÀ¤Î¤¤¤¤ËüÇ½ÌîºÚ¡£¥Þ¥ê¥Í¤ä¥é¥¿¥È¥¥¥¤¥æ¤Ê¤É¤ÎÍÎÉ÷ÎÁÍý¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¥°¥é¥¿¥ó·Ï¡£¤½¤³¤Ç¡¢Âç¿Íµ¤ÎÁÍý²È¡¦Mizuki¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¡Ö¤Ê¤¹¤Î¥°¥é¥¿¥ó¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¦¡¦¡¦
▷Mizuki¤µ¤ó
ÎÁÍý¸¦µæ²È¡£¡Ö´ÊÃ±¡¦»þÃ»¡¦ÀáÌó¡×¡ÖÉáÄÌ¤Î¤ª¤«¤º¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¡×¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡£¿È¶á¤Ê¿©ºà¤Ç¼ºÇÔ¤Ê¤¯ºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤¬É¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢»¨»ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢WEB¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌöÃæ¡£¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ç¤Ï¡ÖMizuki¤Î¥³¥¹¥ÑºÇ¹â¡ª¤ª¤«¤º¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¡£
¢£¤Ê¤¹¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¤Î¥³¥Ä
¿§¤è¤¯»Å¾å¤²¤¿¤¤¿Í¡¢ÃíÌÜ¡ª
¤Ê¤¹¤Î¤ª¤«¤º¤ò¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ä´Íý¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ê¤¹¤ÎÈé¤ò¿§¤è¤¯»Å¾å¤²¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¹¤ÎÈé¤Î¿§ÁÇ¤Ï¿åÍÏÀ¤Î¤¿¤á¡¢²ÃÇ®»þ¤Ë¿åÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¿§¤¬È´¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿å¤Ë¤µ¤é¤·¤Æ¥¢¥¯È´¤¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¿å¤±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¡¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯»þ´Ö¤ò¤ª¤«¤º¤ËÈéÂ¦¤«¤é¾Æ¤¯¤³¤È¤ÇÌý¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¡¢¿§Íî¤Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿å¤Ë¤µ¤é¤¹¤È¤¤Ï¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤Ê¤¹¤È¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¸ý¤òÊÄ¤¸¤Æ¡£¶õµ¤¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤«¤é¡¢ÀÚ¤ê¸ý¤ÎÊÑ¿§¤âËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
¿å¤±¤ò¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¡£¤Ê¤¹¤ò¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤Ë¤È¤ê¡¢¿å¤±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¡¤¼è¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÈéÂ¦¤ÏÇ°Æþ¤ê¤Ë¡£
¾å¼ê¤Ë²¼¤´¤·¤é¤¨¤·¤¿¤Ê¤¹¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£¤Ê¤¹¥ß¡¼¥È¤Î¥Á¡¼¥º¾Æ¤
´ÊÃ±¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û¡ö1¿ÍÊ¬327kcal¡¿±öÊ¬2.1g
¡¦¤Ê¤¹¡¦¡¦¡¦ 2¸Ä¡ÊÌó160g¡Ë
¢£¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹
¡¡¨¦¹ç¤¤¤Ó¤Æù ¡¦¡¦¡¦150g
¡¡¨¦¶Ì¤Í¤®¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡¦¡¦¡¦1/4¸ÄÊ¬
¡¡¨¦¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥× ¡¦¡¦¡¦Âç¤µ¤¸3
¡¡¨¦¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ ¡¦¡¦¡¦Âç¤µ¤¸1
¡¡¨¦¾®ÇþÊ´ ¡¦¡¦¡¦¾®¤µ¤¸1/2
¡¡¨¦¥«¥ì¡¼Ê´ ¡¦¡¦¡¦¾®¤µ¤¸1/4
¡¦¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¡¦¡¦¡¦ 50g
¡¦¥Ñ¥»¥ê¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡¦¡¦¡¦ Å¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¤Ê¤¹¤Ï1cm¸ü¤µ¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¿å¤ËÌó5Ê¬¤µ¤é¤·¤Æ¿å¤±¤ò¿¡¤¯¡£
2¡¥ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤ÆºÚÈ¤¤Çº®¤¼¡¢¤Ê¤¹¤ò¤Î¤»¤ë¡£¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ600W¤Ç6Ê¬¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¡¢¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£
3¡¥ÂÑÇ®¤Î´ï¤Ë2¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¤ò»¶¤é¤¹¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤ÇÌó5Ê¬¾Æ¤¡¢¥Ñ¥»¥ê¤ò¤Õ¤ë¡£
Mizuki's Point
¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤ÎºàÎÁ¤ÏÀ¸¤Î¤Þ¤Þº®¤¼¡¢¤Ê¤¹¤ò½Å¤Í¤Æ¥ì¥ó¥Á¥ó¡£ßÖ¤á¤ë¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¥é¥¯¥Á¥ó¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤Ê¤¹¤Ï¥Á¡¼¥º¤È¤ÎÁêÀ¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ª¡¡¤Ê¤¹¤â¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤âßÖ¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢²Ð¤ò»È¤ï¤º¤Ëºî¤ì¤ë¤«¤é¡¢¿¿²Æ¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ä¿È¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¡£¤µ¤Ã¤½¤¯ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¨ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï600W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Ê¤é1.2ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é0.9ÇÜ¤Î»þ´Ö¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿ Mizuki¡¡»£±Æ¡¿ÌÚÂ¼ Âó¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°¤Éô¤Þ¤æ¤³¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄµ×¾½»Ò
Ê¸¡á¹âÍüÆà¡¹