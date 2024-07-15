中国の社会消費財小売総額、６月は２・０％増

海南省海口市の海口国際免税城を訪れた買い物客。（4月13日撮影、海口＝新華社記者/楊冠宇）

【新華社北京7月15日】中国国家統計局が15日発表した6月の社会消費財小売総額は前年同月比2.0％増の4兆732億元（1元＝約22円）で、1〜6月は前年同期比3.7％増の23兆5969億元だった。うち自動車以外の消費財の小売売上高は6月が3.0％増の3兆6364億元、1〜6月は4.1％増の21兆3007億元となった。

事業所の所在地別に見ると、6月は都市部が1.7％増の3兆5141億元、農村部が3.8％増の5591億元。1〜6月の累計は都市部が3.6％増の20兆4559億元、農村部が4.5％増の3兆1410億元だった。

小売売上高の内訳は商品小売りが1.5％増の3兆6123億元、飲食店収入が5.4％増の4609億元。1〜6月は商品小売りが3.2％増の20兆9726億元、飲食店収入が7.9％増の2兆6243億元となった。

1〜6月の一定規模（主要事業の年間売上高500万元以上）以上の小売業者の売上高はコンビニエンスストアが5.8％増、専門店が4.5％増、スーパーマーケットが2.2％増、百貨店が3.0％減、高級専門店が1.8％減だった。

オンライン小売売上高は9.8％増の7兆991億元。うち実物商品が8.8％増の5兆9596億元と社会消費財小売総額の25.3％を占めた。実物商品のうち、食品が17.8％、衣料品が7.0％、日用品が7.8％それぞれ増加した。