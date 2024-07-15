¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤¬Â¿¿ôÅëºÜ¡ª¡Ú¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡Û¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤¬Amazon¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡ª
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÈ´·²¤Îµ¡Ç½À¡ª¡Ú¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡Û¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤¬Amazon¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡ª
GREGORY¡Ê¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡Ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡Ö¥«¥Ð¡¼¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¤¡×¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¾¦ÉÊ¤À¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢È´·²¤Îµ¡Ç½À¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¡¹¤ò²÷Å¬¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¡ÚAmazon.co.jp ¸ÂÄê¡Û ¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯ ¥«¥Ð¡¼¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¤¡×¤Ï¡¢²÷Å¬¤µ¤È¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥ºµ¡Ç½¤Î¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤À¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤¬Â¿¿ôÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
PC¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÀìÍÑ¤Î¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¡¢Â¿¤¯¤Î²ÙÊª¤¬¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëÆâÉô¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¡¢ÉÕÂ°¤Î¥¸¥Ã¥Ñ¡¼ÉÕ¤¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Êµ¡Ç½¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤ò²÷Å¬¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¢£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥³¥Á¥é
¢ªÊÝÎäÎÏÈ´·²¡ª¡Ú¥µ¡¼¥â¥¹¡Û¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¤¬¤ª¼êº¢²Á³Ê¤ÇÇã¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹!!
¢ªÍú¤¿´ÃÏ¤¬ºÇ¹â¡ª¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ê¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¢ª¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ú¥ì¥¤¥Ð¥ó¡Û¡ª¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬Ãæ¿´¤ËÈÎÇäÃæ¡ª
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÈ´·²¤Îµ¡Ç½À¡ª¡Ú¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡Û¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤¬Amazon¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡ª
GREGORY¡Ê¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡Ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡Ö¥«¥Ð¡¼¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¤¡×¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¾¦ÉÊ¤À¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢È´·²¤Îµ¡Ç½À¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¡¹¤ò²÷Å¬¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¡ÚAmazon.co.jp ¸ÂÄê¡Û ¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯ ¥«¥Ð¡¼¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¤¡×¤Ï¡¢²÷Å¬¤µ¤È¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥ºµ¡Ç½¤Î¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤À¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤¬Â¿¿ôÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
PC¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÀìÍÑ¤Î¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¡¢Â¿¤¯¤Î²ÙÊª¤¬¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëÆâÉô¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¡¢ÉÕÂ°¤Î¥¸¥Ã¥Ñ¡¼ÉÕ¤¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Êµ¡Ç½¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤ò²÷Å¬¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¢£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥³¥Á¥é
¢ªÊÝÎäÎÏÈ´·²¡ª¡Ú¥µ¡¼¥â¥¹¡Û¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¤¬¤ª¼êº¢²Á³Ê¤ÇÇã¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹!!
¢ªÍú¤¿´ÃÏ¤¬ºÇ¹â¡ª¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ê¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¢ª¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ú¥ì¥¤¥Ð¥ó¡Û¡ª¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬Ãæ¿´¤ËÈÎÇäÃæ¡ª