¿¿²Æ¤ÎÆüº¹¤·ÂÐºö¤¬°ì½Ö¤Ç³ð¤¦!?¶¯ÀÜ¿¨Îä´¶¡õUV¥«¥Ã¥ÈÎ¨99.9%¤Î¡ÖÎä´¶¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥«¡¼¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»¨²ß¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¢¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÜ¿¨Îä´¶¡¦Â®´¥À¡¦UV¥«¥Ã¥È¡¦¥Û¥ë¥à¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Î4¤Ä¤Î¼Â¾Ú»î¸³¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡È°Û¼¡¸µ¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¡É¡¢Alps Veil(¥¢¥ë¥×¥¹¥Ù¡¼¥ë)¤ò³«È¯¡£¸½ºß¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖMakuake¡×¤Ë¤Æ¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè°ìÃÆ¤Ç¤¢¤ë¡ÖAlpsVeilÎä´¶¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÍ½Ìó¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¼õÉÕÃæ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAlps VeilÎä´¶¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¼ýÇ¼¡£¥¢¥ë¥×¥¹¤ò»×¤ï¤»¤ë»°³Ñ·Á¤¬¥¥å¡¼¥È¡ª
¢£¡ÖAlpsVeilÎä´¶¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×5¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ
2024Ç¯6·î27Æü¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖMakuake¡×¤Ç¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡ÖAlpsVeilÎä´¶¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÎä´¶¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤¯¤Ä¤¬¤¨¤¹¹âµ¡Ç½¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤Î5¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¡ª
¡Î¶¯ÀÜ¿¨Îä´¶¡Ï
¤µ¤é¤ê¤È¤·¤¿¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¥¹¥à¡¼¥¹À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤ó¤ä¤ê´¶¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¡ÖQ-MAX(ºÇÂçÇ®µÛ¼ýÂ®ÅÙ)¡×¤¬0.473¥ï¥Ã¥È¡¿Ê¿Êý¥»¥ó¥Á¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¿å½à¤ò¸Ø¤ë¡¢¸ú²ÌÅª¤ÊÀÜ¿¨Îä´¶¤òºÎÍÑ¡£¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¤ÈÎÃ¤·¤¯´¶¤¸¤ë¡¢È©¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤¤¾å¼Á¤Ê¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÎUV¥«¥Ã¥È99.9¡ó¡Ï
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢UVÂÐºö¾¦ÉÊ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëUV¥«¥Ã¥ÈÎ¨(»ç³°Àþ¼×ÊÃÎ¨)¤Ï¡Ö90¡ó°Ê¾å¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤í¡¢º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï99.9¡ó¤È¤¤¤¦´ð½àÃÍ¤ò¾å²ó¤ëUV¥«¥Ã¥ÈÎ¨¤ò¼Â¸½¡£¥Ò¥ä¥Ã¤ÈÎä¤¿¤¤¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¨¤Ð¡¢Æü»±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¿¿²Æ¤Î¶¯¤¤Æüº¹¤·¤ò°ì½Ö¤Ç¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£
¡ÎµÛ¿åÂ®´¥¡Ï
´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤â¥µ¥é¥ê¤ÈÎÃ¤·¤¯¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë»È¤¨¤ëµÛ¿åÂ®´¥»ÅÍÍ¡£ÀöÂõ¸å¤â¤¹¤°¤Ë´¥¤¯¤Î¤ÇÎ¹Àè¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÀö¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Î¿·µ¡¹½¡Ï
ÆÈ¼«³«È¯¤Î¥º¥ìÍî¤ÁËÉ»ß¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ä¥Õ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¡ÎÄ¶·ÚÎÌ¡Ï
S¥µ¥¤¥º¤Ï¤ï¤º¤«Ìó135¥°¥é¥à¤Ê¤Î¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤â¥é¥¯¥é¥¯¡£Æü¾ï»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤óÎ¹¹Ô¤Ë¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ë¤È¡¢¥·¡¼¥ó¤òÌä¤ï¤º¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£Î¾Êý¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥µ¥¤¥º¤Î¼ýÇ¼¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤(¢¨L¥µ¥¤¥º¤ÏÊÌÅº¤¨¼ýÇ¼ÂÞÉÕ¤)¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ç¤â¹¤¬¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¢£¡ÖAlpsVeilÎä´¶¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¾¦ÉÊ³µÍ×
¡ÖAlpsVeilÎä´¶¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢S(Ìó80¥»¥ó¥Á¡ßÌó60¥»¥ó¥Á)¡¦M(Ìó125¥»¥ó¥Á¡ßÌó80¥»¥ó¥Á)¡¦L(Ìó168¥»¥ó¥Á¡ßÌó123¥»¥ó¥Á)¤Î3¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡£
¥«¥é¡¼¤ÏÁ´6¿§¤Ç¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¢¥¤¥¹¥°¥ì¡¼¡¢¥é¥¤¥à¥½¡¼¥À¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ù¡¼¥¸¥å¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥«¡¼¥¡¢¥Æ¥é¥³¥Ã¥¿¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥é¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£ÁÇºà¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Ê¥¤¥í¥ó84¡ó¡¢¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó16¡ó¡£
¸½ºß³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëMakuake¤Ç¤Î¸ÂÄêÀè¹ÔÍ½Ìó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ¶Ä¶Áá³ä¡×¤È¤·¤Æ¡¢35%³ä°ú¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£S¥µ¥¤¥º3000±ß¡¢M¥µ¥¤¥º4200±ß¡¢L¥µ¥¤¥º6800±ß¤È¤¤¤¦¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£¤Ê¤ª¡¢Àè¹ÔÍ½Ìó¤Ï2024Ç¯7·î31Æü(¿å)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤À¤¬¡¢¸ÂÄê¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ÎÁÀ¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËèÇ¯ÌÔ½ëµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÆüËÜ¤Î½ë¤¤²Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤È´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÜ¿¨Îä´¶¡ßUV99.9¡ó¥«¥Ã¥È¡ßµÛ¿åÂ®´¥¡ßÄ¶·ÚÎÌ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢S¡¦M¡¦L¤Î3¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¡¢¥¢¥ë¥×¥¹»³Ì®¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë»°³Ñ·Á¤ÎÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¼ýÇ¼·ÁÂÖ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥ë¥à¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥ÉÉÊ¼Á¸¡ºº¥¯¥ê¥¢¤Ç»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¡ª
ÅÅµ¤¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¡ÖÎÃ¤·¤µ¡×¡ÖÎä¤¿¤µ¡×¡ÖÁÖ²÷´¶¡×¡ÖUV¸ú²Ì¡×¤ò¤É¤³¤Ç¤â°ì½Ö¤Ç³ð¤¨¤ëÎä´¶¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ÏSDGs¤Ë¤â¤«¤Ê¤¦¡£¤¤¤¤¤³¤È¤Å¤¯¤á¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿·¾¦ÉÊ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦ÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖAlpsVeilÎä´¶¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×5¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ
2024Ç¯6·î27Æü¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖMakuake¡×¤Ç¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡ÖAlpsVeilÎä´¶¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÎä´¶¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤¯¤Ä¤¬¤¨¤¹¹âµ¡Ç½¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤Î5¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¡ª
¡Î¶¯ÀÜ¿¨Îä´¶¡Ï
¤µ¤é¤ê¤È¤·¤¿¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¥¹¥à¡¼¥¹À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤ó¤ä¤ê´¶¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¡ÖQ-MAX(ºÇÂçÇ®µÛ¼ýÂ®ÅÙ)¡×¤¬0.473¥ï¥Ã¥È¡¿Ê¿Êý¥»¥ó¥Á¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¿å½à¤ò¸Ø¤ë¡¢¸ú²ÌÅª¤ÊÀÜ¿¨Îä´¶¤òºÎÍÑ¡£¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¤ÈÎÃ¤·¤¯´¶¤¸¤ë¡¢È©¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤¤¾å¼Á¤Ê¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÎUV¥«¥Ã¥È99.9¡ó¡Ï
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢UVÂÐºö¾¦ÉÊ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëUV¥«¥Ã¥ÈÎ¨(»ç³°Àþ¼×ÊÃÎ¨)¤Ï¡Ö90¡ó°Ê¾å¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤í¡¢º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï99.9¡ó¤È¤¤¤¦´ð½àÃÍ¤ò¾å²ó¤ëUV¥«¥Ã¥ÈÎ¨¤ò¼Â¸½¡£¥Ò¥ä¥Ã¤ÈÎä¤¿¤¤¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¨¤Ð¡¢Æü»±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¿¿²Æ¤Î¶¯¤¤Æüº¹¤·¤ò°ì½Ö¤Ç¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£
¡ÎµÛ¿åÂ®´¥¡Ï
´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤â¥µ¥é¥ê¤ÈÎÃ¤·¤¯¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë»È¤¨¤ëµÛ¿åÂ®´¥»ÅÍÍ¡£ÀöÂõ¸å¤â¤¹¤°¤Ë´¥¤¯¤Î¤ÇÎ¹Àè¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÀö¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Î¿·µ¡¹½¡Ï
ÆÈ¼«³«È¯¤Î¥º¥ìÍî¤ÁËÉ»ß¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ä¥Õ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¡ÎÄ¶·ÚÎÌ¡Ï
S¥µ¥¤¥º¤Ï¤ï¤º¤«Ìó135¥°¥é¥à¤Ê¤Î¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤â¥é¥¯¥é¥¯¡£Æü¾ï»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤óÎ¹¹Ô¤Ë¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ë¤È¡¢¥·¡¼¥ó¤òÌä¤ï¤º¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£Î¾Êý¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥µ¥¤¥º¤Î¼ýÇ¼¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤(¢¨L¥µ¥¤¥º¤ÏÊÌÅº¤¨¼ýÇ¼ÂÞÉÕ¤)¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ç¤â¹¤¬¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¢£¡ÖAlpsVeilÎä´¶¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¾¦ÉÊ³µÍ×
¡ÖAlpsVeilÎä´¶¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢S(Ìó80¥»¥ó¥Á¡ßÌó60¥»¥ó¥Á)¡¦M(Ìó125¥»¥ó¥Á¡ßÌó80¥»¥ó¥Á)¡¦L(Ìó168¥»¥ó¥Á¡ßÌó123¥»¥ó¥Á)¤Î3¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡£
¥«¥é¡¼¤ÏÁ´6¿§¤Ç¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¢¥¤¥¹¥°¥ì¡¼¡¢¥é¥¤¥à¥½¡¼¥À¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ù¡¼¥¸¥å¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥«¡¼¥¡¢¥Æ¥é¥³¥Ã¥¿¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥é¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£ÁÇºà¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Ê¥¤¥í¥ó84¡ó¡¢¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó16¡ó¡£
¸½ºß³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëMakuake¤Ç¤Î¸ÂÄêÀè¹ÔÍ½Ìó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ¶Ä¶Áá³ä¡×¤È¤·¤Æ¡¢35%³ä°ú¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£S¥µ¥¤¥º3000±ß¡¢M¥µ¥¤¥º4200±ß¡¢L¥µ¥¤¥º6800±ß¤È¤¤¤¦¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£¤Ê¤ª¡¢Àè¹ÔÍ½Ìó¤Ï2024Ç¯7·î31Æü(¿å)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤À¤¬¡¢¸ÂÄê¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ÎÁÀ¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËèÇ¯ÌÔ½ëµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÆüËÜ¤Î½ë¤¤²Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤È´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÜ¿¨Îä´¶¡ßUV99.9¡ó¥«¥Ã¥È¡ßµÛ¿åÂ®´¥¡ßÄ¶·ÚÎÌ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢S¡¦M¡¦L¤Î3¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¡¢¥¢¥ë¥×¥¹»³Ì®¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë»°³Ñ·Á¤ÎÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¼ýÇ¼·ÁÂÖ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥ë¥à¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥ÉÉÊ¼Á¸¡ºº¥¯¥ê¥¢¤Ç»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¡ª
ÅÅµ¤¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¡ÖÎÃ¤·¤µ¡×¡ÖÎä¤¿¤µ¡×¡ÖÁÖ²÷´¶¡×¡ÖUV¸ú²Ì¡×¤ò¤É¤³¤Ç¤â°ì½Ö¤Ç³ð¤¨¤ëÎä´¶¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ÏSDGs¤Ë¤â¤«¤Ê¤¦¡£¤¤¤¤¤³¤È¤Å¤¯¤á¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿·¾¦ÉÊ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦ÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£