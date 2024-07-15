Novel Core、「可愛くてごめん」をリミックス
Novel Coreが、Chaki Zuluをプロデューサーに迎えた楽曲「可愛くてごめん -KAWAII GANG Remix-」を本日7月15日に配信リリースした。
本楽曲は、2023年の年間Billboard JAPAN “TikTok Songs Chart” で1位、国内だけでなく、SNSを通じて多くのK-POPアーティスト達もダンス動画を投稿するなど世界的に注目を集めたHoneyWorksによる「可愛くてごめん」のリミックス楽曲。
「可愛くてごめん -KAWAII GANG Remix-」
配信日： 2024年7月15日(月)
Streaming & Download : https://linkco.re/cHqy2hbZ
＜Novel Core “BRAIN LAND” at K-Arena Yokohama＞
会場 : Kアリーナ 横浜
開場: 15:30 / 開演: 17:00
▼チケット
オフィシャル先行受付
7月28日（日） 23:59まで
https://eplus.jp/novelcore/
関連リンク
◆Novel Core オフィシャルX
◆Novel Core オフィシャルTikTok
◆Novel Core公式スタッフX
◆Novel Core オフィシャルInstagram