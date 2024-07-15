½®»³µ×Èþ»Ò¡¢²ñ¼Ò·Ð±Ä¤È»Ò°é¤Æ¤Î¡È¶¦ÄÌÅÀ¡É¡¡¼«¿È¤Î¡È¤µ¤áÈ©¡É²þÁ±¡ÄÈþÍÆ¿å³«È¯¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2023Ç¯2·î¤Ë¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒLIENA¡×¤òÁÏ¶È¤·¤¿¡È¤¯¤ß¤Ã¤¡¼¡É¤³¤È¡¢½®»³µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¡£º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHerz skin¡Ê¥Ø¥ë¥Ä¥¹¥¥ó¡Ë¡×¤«¤éÆ³ÆþÈþÍÆ¿å¡Ö¥Õ¥ë¥Õ¥£¥ë¥á¥ó¥È ¥»¥é¥à ¥¦¥©¡¼¥¿¡¼ ¥¤¥ó¥Æ¥ó¥¹ 90¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè2»Ò¤âÇ¥¿±Ãæ¤Î½®»³¤µ¤ó¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¡¢Æ³ÆþÈþÍÆ¿å¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤¿ÍýÍ³¡¢¤½¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Ï¡ÖÆü¡¹¡¢È¿¾Ê¡×
¡¡½®»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä¥Ø¥¢¥±¥¢¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ä²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½®»³µ×Èþ»Ò¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ôÇ¯¤¿¤Ä¤È·ÀÌó¹¹¿·¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤È¡Ø¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¤ª»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÄ¹¤é¤¯·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡16ºÐ¤Î¤³¤í¤«¤é¥â¥Ç¥ë¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖPopteen¡Ê¥Ý¥Ã¥×¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¡×¤Ç¤ÏÀìÂ°¤Î¥®¥ã¥ë·Ï¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿½®»³¤µ¤ó¡£Åö»þ¡¢ÂðÇÛ¥Ô¥¶¥Á¥§¡¼¥ó¤ä¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¡¢È±¤ÎÌÓ¤Î¿§¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤¤ÀÜµÒ¶È¤òÃæ¿´¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡LIENA¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¹â¹»»þÂå¤Î¿ÆÍ§¤È2¿Í¤ÇÀßÎ©¤·¡¢¸½ºß¤ÏÀµ¼Ò°÷¤ä¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò´Þ¤á8¿Í¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ñÎà¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»Å»ö¤Ç¤Î·Ð¸³¤äÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÏ¶È¼Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Î¤³¤È¤«¤é¾¦ÉÊ³«È¯¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡½®»³¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¡¢²÷³è¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ·ÚÌ¯¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡½®»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤È·Ð±Ä¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎÆâÍÆ¤¬¡ÖÁ´Á³¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢É½¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ÎÊý¡¹¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Çµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¶á¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ï¼«¤é»Ø¼¨¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉôÊ¬¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤¬¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»Å»ö¤¬¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ë¡Ä¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê½®»³¤µ¤ó¤ò½õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð¸³¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¡Ü²ÈÂ²¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎÁÈ¿¥¤ò¾å¼ê¤Ë¤Þ¤ï¤¹¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤Ï¡¢¿Í¤ò°é¤Æ¤ë¡ÜÁÈ¿¥¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç²ñ¼Ò·Ð±Ä¤È»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Êì¿Æ¤¬Á´Éô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢¤È¤Æ¤â´ª¤¬¤è¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤¢¤ë¥¿¥¹¥¯¤ÎÃæ¤«¤é»ä¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢¤·¤¿¤¤¤³¤È¡¢¼êÊü¤»¤ë¤³¤È¡¢Íê¤á¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë²Ä»ë²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»×¤¤¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ»äÀ¸³è¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»äÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃæ¤Ë¤â2¿Í¡¢Ç¥ÉØ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤«¤é¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿È¤Ë¤·¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡È»ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤À¤è¤Í¤Ã¤ÆÄü¤á¤ë¤Î¤â°ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ê¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤ÊÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿®Ç°¤âÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥®¥ã¥ë¤Ï¡ÖÉðÁõ¡×¡¡¡È¤¯¤ß¤Ã¤¡¼¡É¤ò±é¤¸¤ë¼«¿È¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¡Ö¶ì¤·¤ó¤À¡×
¡¡¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼Æ³ÆþÈþÍÆ¿å¤òºÇ½é¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¤Î¤«¤â¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£10Âå¤«¤éÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿½®»³¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¡Ö¤À¤«¤é¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÉðÁõ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡È¤¯¤ß¤Ã¤¡¼¡É¤È¤¤¤¦ÊÌ¤Î¼«Ê¬¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢20Âå¤Ï¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¤ÎÆâ¤â¡£
¡Ö·ëº§¤·¤¿¤ê¡¢½Ð»º¤ò¤·¤¿¤ê¡Ä¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢»ä¤Ï¤º¤Ã¤ÈÃ¯¤«¤ÈÈæ³Ó¤ò¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤Þ¤º¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿´¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¡¢È©¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½®»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼Â¤Ï¡¢È©¤¬±ê¾É¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ç³°Àþ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ç¤µ¤áÈ©¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢È©¤¬¤º¤Ã¤ÈÀÖ¤¯±ê¾É¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÍð¤ì¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¡¢¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤´é¤¬¼ð¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£20Âå¸åÈ¾¤Ï¡¢¾É¾õ¤òÌµ»ë¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¥¹¥È¥ì¥¹À¤Î¹âÇ®¤¬¤Ç¤¿¤ê¡¢Â¤¬ÈéÉæÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼ð¤ì¤¬¤Ò¤É¤¯Æ°¤±¤Ê¤¯¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ¯¤Êý¡¢¿©À¸³è¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¾É¾õ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Õ¥ë¥Õ¥£¥ë¥á¥ó¥È ¥»¥é¥à ¥¦¥©¡¼¥¿¡¼ ¥¤¥ó¥Æ¥ó¥¹ 90¡×¤Ë¹âÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤¬70¼ïÎà°Ê¾å´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥ë¥Ü»À¡×¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÈ©¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Äü¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢²þÁ±¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ºî¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡½®»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡ÈÊÑ¤ï¤ë¡É¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÂ¾¿Í¤Î¤³¤È¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥â¥Ç¥ë¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ï¤¤¤«¤è¤¦¤Ë¤âÊÑ¤ï¤ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡¢È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Í¥¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«¼çÅª¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Herz¡Ê¥Ø¥ë¥Ä¡Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬À¸³è¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ë¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½®»³¤µ¤ó¡£¼«¿È¤Î¤Ä¤é¤¤·Ð¸³¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡È´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¿Í°ìÇÜ¡¢¶»¤ÎÆâ¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½®»³¤µ¤ó¤Î¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤¹¤ë¼¡¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡£¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£