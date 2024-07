ダンス&ボーカルグループ、FANTASTICSのユニット・FANTASTIC 6によるエンターテインメントショー「BACK TO THE MEMORIES」のPART1から3までが、7月16日から18日にかけて3夜連続で日本映画専門チャンネルで放送される(再放送あり)。PART2、3はテレビ初放送となる。

5月27日にグループのデビュー2000日を迎え、7月14日、15日に幕張メッセでライブツアーのファイナル公演を控えるFANTASTICS。現在、冠番組の第4弾「FUN!FUN!FANTASTICS SEASON4」(日本テレビ系)も放送中だ。「BACK TO THE MEMORIES」は、メンバーのうち澤本夏輝・瀬口黎弥・堀夏喜・木村慧人・八木勇征・中島颯太から成るユニットが1980年代、1990年代を中心とした懐かしのヒット曲を歌い、踊ると共にゲスト俳優を迎えた芝居が展開されるステージ。さらに、メンバーが本気で挑んだかくし芸や大喜利など、FANTASTICSのライブでは見られない試みも見られる。2021年から2023年にかけて3年連続で行われ、PART4の公演が9月から愛知・東京・大阪・福岡・福島・長野で上演される。

PART1ではゲスト俳優に加藤啓、田中美奈子、大鶴義丹、2では篠宮暁、鈴木杏樹、3では今立進(エレキコミック)、田中律子、袴田吉彦が名を連ねる。シリーズの放送にあわせ、FANTASTIC 6の撮り下ろし特別コメントも放送予定(16日・17日・18日・8月6日)。

さらに、八木勇征が萩原利久とダブル主演を務めた人気BLドラマの再編集版『美しい彼〜special edit version〜』と映画版の『劇場版 美しい彼〜eternal〜』(共に2023)も再放送される。

放送スケジュールは下記の通り。(石川友里恵)

「BACK TO THE MEMORIES」7月16日20:00〜

「BACK TO THE MEMORIES PART2」7月17日20:15〜、8月5日6:00〜

「BACK TO THE MEMORIES PART3」7月18日20:00〜、8月6日6:00〜

「FANTASTIC 6 SPコメント」7月16日22:30〜、7月17日20:00〜、7月18日22:45〜、8月6日8:45〜

『劇場版 美しい彼〜eternal〜』7月17日22:50〜、7月24日6:45〜、8月3日6:00〜、8月21日7:20〜

『美しい彼〜special edit version〜』7月16日22:45〜、7月31日6:00〜、8月11日6:30〜