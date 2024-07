「真美子夫人美しい」

ドジャース所属選手の夫人らが集まる「夫人会」は、7月13日に公式Instagramを更新。夫人会メンバーの集合ショットを公開しました。同アカウントは、「Girls night out at Nobu! What a special evening! Thank you @veeheyward for hosting and making everything so beautiful!!」とつづり1枚の写真を投稿。夫人会の集合ショットを公開しました。その中には、大谷翔平選手の妻・真美子さんの姿もあり、美しい選手夫人らの中でも際立つ真美子さんの美しい姿に日本のファンから多くの反響が集まっています。

夫人会で日本食を堪能

コメント欄では、「真美子夫人美しい」「大谷夫人、真美子さんが、ひときわ清楚で美しいです」「真美子奥様 すっかりメジャー奥様たちの一員」「真美子さんの品の良さは際立っていますね 真美子さんもワールドレベルですね」「奥様方、華やかで美しい」美しい選手夫人に絶賛の声が相次いでいます。同日には、「Every minute was perfection!」とつづり、夫人会の様子を撮影した動画を投稿。レストランで日本食を堪能したようで、「お寿司があったり気を使ってくれてるんですね、良かった!」「和食は奥様方にもヘルシーで人気でしょうね」と反響が寄せられました。今後も夫人会での真美子さんの姿を見られるのが楽しみですね。(文:モリタアヤリ)