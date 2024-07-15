首位・巨人と4位・阪神が1.5差で3連戦 同率の日本ハムと楽天が3位攻防戦…今週のNPB日程
東京Dで伝統の一戦、横浜では2位・広島と3位・DeNAが激突
巨人、広島、DeNA、阪神の上位4チームが1.5ゲーム差でひしめくセ・リーグ。連勝が7で止まった首位・巨人は、本拠地で阪神との3連戦に臨む。今季対戦成績は巨人の6勝5敗1分けとなっている。
2位・広島と3位・DeNAが横浜で直接対決。ゲーム差は0.5。激しい戦いが展開されそうだ。最下位のヤクルトは本拠地で中日と2連戦、2日空いてDeNAと3連戦。浮上のきっかけをつかみたい。
パ・リーグは、首位を走るソフトバンクが2位・ロッテを本拠地に迎え撃つ。勝率5割で同率3位の日本ハムと楽天が激突。どちらが抜け出すか。最下位に沈む西武は8連敗中。本拠地でのオリックス戦、ソフトバンク戦で態勢を立て直せるだろうか。
【7月15日】
■セ・リーグ
○巨人-阪神（14時）
日本テレビ、BS日テレ、日テレジータス、虎テレ、GIANTS TV、Hulu、DAZN
○DeNA-広島（17時45分）
TBSチャンネル2、ニコ生、U-NEXT、J SPORTSオンデマンド、DAZN
○ヤクルト-中日（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
■パ・リーグ
○日本ハム-楽天（18時）
GAORA、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○西武-オリックス（18時）
フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ソフトバンク-ロッテ（18時）
TOKYO MX、BSよしもと、スポーツライブ+、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【7月16日】
■セ・リーグ
○DeNA-広島（17時45分）
テレビ新広島、TBSチャンネル2、ニコ生、U-NEXT、J SPORTSオンデマンド、DAZN
○巨人-阪神（18時）
NHK-BS、日テレジータス、虎テレ、GIANTS TV、Hulu、DAZN
○ヤクルト-中日（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
■パ・リーグ
○日本ハム-楽天（18時）
テレビ北海道、GAORA、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○西武-オリックス（18時）
フジテレビTWO、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、
○ソフトバンク-ロッテ（18時）
TNC、TOKYO MX、スポーツライブ+、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【7月17日】
■セ・リーグ
○DeNA-広島（17時45分）
TBSチャンネル2、ニコ生、U-NEXT、J SPORTSオンデマンド、DAZN
○巨人-阪神（18時）
BS日テレ、日テレジータス、虎テレ、GIANTS TV、Hulu、DAZN
■パ・リーグ
○日本ハム-楽天（18時）
北海道テレビ、GAORA、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○西武-オリックス（18時）
BS松竹東急、フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ソフトバンク-ロッテ（18時）
KBC、TOKYO MX、スポーツライブ+、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【7月18日】
試合なし
【7月19日】
■セ・リーグ
○ヤクルト-DeNA（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○中日-巨人（18時）
東海テレビ、J SPORTS 2
○阪神-広島（18時）
NHK-BS、サンテレビ、GAORA、虎テレ、DAZN
■パ・リーグ
○西武-ソフトバンク（18時）
TOKYO MX、BS朝日、フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ロッテ-日本ハム（18時）
BS12、日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○オリックス-楽天（18時）
J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【7月20日】
■セ・リーグ
○中日-巨人（14時）
TBS、BS-TBS、TBSチャンネル
○ヤクルト-DeNA（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○阪神-広島（18時）
スカイA、虎テレ、DAZN
■パ・リーグ
○西武-ソフトバンク（18時）
TVQ九州放送、TOKYO MX、フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ロッテ-日本ハム（18時）
日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○オリックス-楽天（18時）
J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【7月21日】
■セ・リーグ
○中日-巨人（13時30分）
CBCテレビ、TBS、BS-TBS、TBSチャンネル
○ヤクルト-DeNA（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○阪神-広島（18時）
サンテレビ、スカイA、虎テレ、DAZN
■パ・リーグ
○オリックス-楽天（16時）
J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ロッテ-日本ハム（17時）
日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○西武-ソフトバンク（17時）
TOKYO MX、フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN（Full-Count編集部）