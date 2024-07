◆IVE、APAN 2nd EP「ALIVE」リリース決定

【モデルプレス=2024/07/15】6人組ガールズグループ・IVE(アイヴ)が、JAPAN 2nd EP『ALIVE』を8月28日にリリースすることが決定。あわせて、日本版の最新アーティストビジュアルが公開された。JAPAN 2nd EP『ALIVE』には、タイトル曲「CRUSH」、テレビアニメ「ポケットモンスター」オープニングテーマ「Will」の日本オリジナル2曲に加え、通算4作目となるMV総再生数2億回超え、IVEの1stフルアルバム「I’ve IVE」のタイトル曲「I AM」、1st EP『I’VE MINE』のうちタイトル曲となった「Off The Record」「Baddie」、計3曲の日本語バージョンを収録。

◆IVE「ALIVE」は全10形態 店舗特典も解禁

◆IVE JAPAN 2nd EP「ALIVE」

恋のときめきをつめこんだタイトル曲「CRUSH」は、華やかで愛らしい雰囲気に溢れ、明るく爽やかで夏にもぴったりの胸躍るポップソング。同曲は8月7日に先行配信されることが決定し、ジャケット写真も公開された。EPの形態は、【初回生産限定盤A(CD+Blu-ray)】・【初回生産限定盤B(CD+PHOTOBOOK)】・【通常盤(CD only)】・【メンバーソロジャケット盤(CD only)全6種】・【期間生産限定盤(CD only)】の全10形態。期間生産限定盤は、テレビアニメ「ポケットモンスター」仕様のジャケットとなり、封入特典のフォトカードもスペシャル仕様、さらに「Will(Anime Size)」も収録される。また、各形態の封入特典や、店舗別特典も同時に解禁。発売を記念した購入者限定のシリアルナンバー応募抽選スペシャルイベントを開催することも予定されており、詳細は後日発表される。(modelpress編集部)■2024年8月28日(水)発売【初回生産限定盤A(CD+Blu-ray)】<CD(初回A/初回B/通常/ソロ盤共通)>01. CRUSH ※日本オリジナル02. Will ※日本オリジナル ※テレビアニメ「ポケットモンスター」オープニングテーマ03. I AM −Japanese ver.−04. Off The Record −Japanese ver.−05. Baddie −Japanese ver.−<Blu-ray>・CRUSH (MUSIC VIDEO)・ALIVE - Behind The Scenes<仕様/封入内容>・デジパック仕様・8Pブックレット・フォトカードver. (全6種の内1種ランダム)・イベント応募抽選用シリアルナンバー【初回生産限定盤B(CD+PHOTOBOOK)】<CD(初回A/初回B/通常/ソロ盤共通)><仕様/封入内容>・7インチサイズジャケット仕様・56P撮りおろしフォトブックレット・フォトカードver.(全6種の内1種ランダム)・イベント応募抽選用シリアルナンバー【通常盤(CD only)】<CD(初回A/初回B/通常/ソロ盤共通)><仕様/封入内容>・ソロピクチャーレーベル(全6種の内1種ランダム)※初回仕様・12Pブックレット・フォトカードver.(全6種の内1種ランダム)※初回仕様・イベント応募抽選用シリアルナンバー ※初回仕様【メンバーソロジャケット盤(CD only)】<CD(初回A/初回B/通常/ソロ盤共通)><仕様/封入内容>・メンバー別ソロジャケット・12Pソロ仕様ブックレット・フォトカードver.(全6種の内1種ランダム/メンバー手書きイラスト仕様)※初回仕様・イベント応募抽選用シリアルナンバー ※初回仕様●メンバーソロジャケット盤(YUJIN ver.)●メンバーソロジャケット盤(GAEUL ver.)●メンバーソロジャケット盤 (REI ver.)●メンバーソロジャケット盤(WONYOUNG ver.)●メンバーソロジャケット盤(LIZ ver.)●メンバーソロジャケット盤(LEESEO ver.)【期間生産限定盤(CD only)】<CD (期間生産限定盤)>01. Will ※日本オリジナル ※テレビアニメ「ポケットモンスター」オープニングテーマ02. CRUSH ※日本オリジナル03. I AM −Japanese ver.−04. Off The Record −Japanese ver.−05. Baddie −Japanese ver.−06. Will(Anime Size)<仕様/封入内容>・テレビアニメ「ポケットモンスター」仕様ジャケット・12Pブックレット・フォトカードver.(全6種の内1種ランダム)※初回仕様・イベント応募抽選用シリアルナンバー ※初回仕様【Not Sponsored 記事】