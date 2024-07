俳優の竹内涼真(31)が15日、自身のインスタグラムを更新。鍛え上げられた筋肉を披露した。

竹内は「#龍が如く #likeadream 〜Beyond the Game〜 10.25 Are you ready? #sandiego #sdcc #primevideo」と自身が主演するドラマ「龍が如く〜Beyond the Game〜」(Amazon Prime Videoで10月配信)を宣伝した。

続けてジムのマシンでトレーニングしているモノクロの一枚をアップ。鍛え上げられた背筋を披露した。

このショットにフォロワーからは「その背中ボルダリングさせてください」「ヤバい 私もちょい絞ろう!ってなりました」「美しい背筋!!マジかっこよくてとろけちゃう」「筋肉すごすぎるかっこいい」「顔だけじゃなくて筋肉もかっこいいのは反則です 努力家なところも大好きです」「筋肉スゴすぎ」「芸術的!努力の賜物ですね」と称賛の声が寄せられていた。