¡ÚÁ°ÅÄ·òÂÀ¤È°ìÌä°ìÅú¢¡Û¸¶ÅÀ²óµ¢¤ÎÅêµå¤Ç¹¥Åê¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÅê¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹4¡½3¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê2024Ç¯7·î14Æü¡¡¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡Ë
¡¡ÀèÈ¯¤«¤éÃæ·Ñ¤®¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ë0¡Ý3¤Î4²ó¤«¤é3ÈÖ¼ê¤Çµß±çÅÐÈÄ¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤ËÆâÌî°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢5Ã¥»°¿¶¤ÎÅêµå¡£ÂçÃ«¤ÎÂÇÀÊ¤Çº£µ¨ºÇÂ®¤È¤Ê¤ë94.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó151.4¥¥í¡Ë¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º¡¢2ÀïÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Á°ÅÄ¤È¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡½¡½ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³°¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÆâÍÆ¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³°¤ì¤ÆºÇ½é¤ÎÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÎÅÐÈÄ¤¬À¨¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³°¤ì¤¿²ù¤·¤µ¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦1²ó¤ä¤êÄ¾¤¹¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀ¨¤¯µ¤»ý¤Á¤âÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤¤ÆâÍÆ¡¢¤¤¤¤´¶³Ð¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¤¤¤ÅÐÈÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡½¡½Ä´À°¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡©
¡ÖÁ°²óÀèÈ¯¤·¤Æ3Æü´Ö¡¢4Æü´Ö¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ºòÆü¤¯¤é¤¤¤«¤éÅê¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä´À°¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥Ç¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£ÆüÅê¤²¤ë²ÄÇ½À¤ÏÀ¨¤¯¹â¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÅÐÈÄ¤ÏÀ¨¤¯½àÈ÷¤Ï¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤âÃæ·Ñ¤®¤À¤«¤éÊÑ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡½¡½Áê¼ê¤¬¸ÅÁã¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡©
¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÅÐÈÄ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡£È¾Ê¬°Ê¾å¤Ï°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤Å¤é¤µ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢æÆÊ¿¤È¤âÂÐÀï¤Ç¤¤ÆËÍÅª¤Ë¤Ï³Ú¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×
¡½¡½»î¹çÁ°¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤¬Á°ÅÄÅê¼ê¤ÎÎý½¬¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÅê¤²¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤Ã¤Æ°ú¤ÍÈ¤²¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡£
¡Öº£²ó¤ÏÃæ·Ñ¤®¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÐÀï¤Ç¤¤Æ¤â1ÂÇÀÊ¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç½ã¿è¤Ë¾¡Éé¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÍ¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ®Áè¿´¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎÏ¤âº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¤·¡¢À¨¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½½éµå³°¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¤âÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1ÈÖ¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£2¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¥«¥¦¥ó¥È¤òÀ°¤¨¤Æ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç»°¿¶¼è¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´Å¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ï¸«Æ¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²þ¤á¤Æ¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½µåÂ®¤¬94¥Þ¥¤¥ë¤â½Ð¤Æ¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤â·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ëº£Æü¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÇÇï¼ê¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤·ë²Ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡½¡½º£¸å¤Î²ÝÂê¤Ï¡©
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó²ÝÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¤Ê¤ó¤È¤«½¤Àµ¤·¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¿Ê²½¤·¤ÆÀèÈ¯¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÉ¬»à¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡½¡½°ìºòÆüÂçÃ«Áª¼ê¤ä¡Ê¸µÄÌÌõ¤Î¡Ë¥¦¥£¥ë¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃç´Ö¤È¤Î²ñÏÃ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡©
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Çµå¾ì¤ÇÏÃ¤»¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÏÃ¤»¤ë¤³¤È¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¨¤¯µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤ÆÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½º£Æü¤Îµß±çÅÐÈÄ¤Ç²¿¤«¤Ä¤«¤ó¤À¤â¤Î¤Ï¡©
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤éÀÎ¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Ê¤¬¤éÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸¶ÅÀ¤ËÌá¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ïº£Æü¤ÎÅÐÈÄÁ°¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤âÂç¤¤¯¶Ê¤²¤Æ¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤âÂç¤¤¯Íî¤È¤·¤Æ¤È¤«¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï1²óËº¤ì¤Æ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ç¶¯¤á¤ËÏÓ¤ò¿¶¤ë´¶³Ð¤ÇÅê¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½µå¤Î¤¤¤¤Æ°¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀ¨¤¯¤¤¤¤ÅÐÈÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×