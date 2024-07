2024年8月9日(金)〜20日(火)に行われる「小さなポルトガル博覧会-Bom dia Festa-」

京都・北野天満宮大鳥居横のポルトガル菓子店「Castella do Paulo(カステラ ド パウロ)」は、2024年8月9日(金)〜20日(火)に「小さなポルトガル博覧会-Bom dia Festa-」を開催。ポルトガルの菓子を囲みながら、同国の文化を五感で堪能することができる。

【写真】セニョールパウロと一緒にパォンデローを作ろう

パォンデローを味わいながら行うパォンデロー講座

Alma de um ciclista「ゆっくり走ろう」を上映

バカリャウ(干し塩鱈)を使ったポルトガル家庭料理ランチ会

ファドギターコンサートのゲスト、月本一史さん

■懐かしくて、温かい。ポルトガルの魅力に触れる12日間パスポートがなくても、ポルトガルを旅した気分になれる「小さなポルトガル博覧会-Bom dia Festa-」。「Castella do Paulo(カステラ ド パウロ)」の代表を務めるパウロ・ドゥアルテさんは、「ポルトガルと日本へ、恩返しの思いを込めて。懐かしくて、温かい。歩みはゆっくりでもいい。そんなおおらかなポルトガルのライフスタイルを、『小さなポルトガル博覧会-Bom dia Festa-』で体感してください」と述べている。会期中は、ポルトガルに関するバラエティ豊かなプログラムを楽しむことができる。■小さなポルトガル博覧会-Bom dia Festa- 概要・開催期間:2024年8月9日(金)〜20日(火) 12日間・開催場所:カステラ ド パウロ(京都府京都市上京区御前通今小路上ル馬喰町897蔵A)・電話:075-748-0505・休み:水、木・時間:9時30分〜18時、カフェ9時30分〜17時(LO16時30分)※期間中の飲食利用者は、ポルトガルボードゲームの遊戯が可能。※イベント申し込みは7月13日(土)から電話で受付。■ポルトガルにまつわるスペシャルイベントが充実!ワークショップ/定員6人(小学生対象)・開催日:2024年8月9日(金)11時〜12時・内容:セニョールパウロと一緒にポルトガルの菓子、パォンデロー作りに挑戦!※ポルトガル語、英語、日本語で菓子作り・料金:パォンデロー代550円蚤の市・開催日:2024年8月10日(土)終日・内容:ポルトガルのアイテムが集結パォンデロー講座/定員10人・開催日:2024年8月11日(祝)15時〜16時・内容:実際にパォンデローを食べながら、パォンデローについて学ぶ・料金:パォンデローと飲み物代1500円ポルトガル映画試写会/定員10人・開催日:2024年8月12日(振休)15時〜16時・上映作品:Alma de um ciclista「ゆっくり走ろう」※日本語字幕あり・料金:映画鑑賞用プレートA(食文化プレートと飲み物)1500円映画鑑賞用プレートB(ヴィーニョヴェルデとおつまみ)1100円※AかBどちらかを選んで鑑賞食事会/定員10人・開催日:2024年8月13日(火)12時〜14時・内容:バカリャウ(干し塩鱈)を使ったポルトガル家庭料理ランチ会・料金:ランチ、デザート、ソフトドリンク2500円トークイベント「アズレージョのお話」/定員10人・開催日:2024年8月16日(金)15時〜16時・内容:ポルトガルの装飾タイル、アズレージョに関するトークイベント。日本の建築に取り込むヒントが見つかる?・ゲスト講師:アズレージョピコ 深越さん・料金:アズレージョのデザートプレート1000円トークイベント「ポルトガルへの旅のアドバイス」/定員10人・開催日:2024年8月17日(土)15時〜16時・内容:リスボンを存分に楽しむための旅のアドバイスを行う・講師:智子・ドゥアルテ・料金:アズレージョのデザートプレート1000円コンサート/定員15人・開催日:2024年8月18日(日)15時〜16時・内容:ポルトガル音楽、ファドギターを楽しめる・ゲスト:月本一史さん・料金:ファドギター鑑賞メニュー2000円A:タラコロ&ワインB:ナタ&アイスティー※AかBどちらかを選んで鑑賞食事会/定員10人・開催日:2024年8月19日(月)12時〜14時・内容:豚肉を使ったポルトガル家庭料理のランチ会・料金:ランチ、デザート、ソフトドリンク2500円トークイベント&マディラワイン試飲会/定員10人・開催日:2024年8月20日(火)15時〜16時・内容:高貴な香りと気品ある味わいが魅力・ゲスト講師:木下インターナショナル永岡さん・料金:パォンデロー菓子盛り合わせ1000円■環境に配慮したサステナブルな商品なども販売!期間中は、おおらかなポルトガルのライフスタイルをテーマに、ポルトガルの装飾タイルであるアズレージョや、海洋ゴミで作ったポルトガル製のグッズ、ポルトガルのオーガニック石鹸など、環境に配慮したサステナブルな商品を販売する予定。※スケジュールや内容は、変更になる可能性あり。今回のイベントについて、担当者に話を聞いた。――今回のイベントの狙いは?『小さなポルトガル博覧会-Bom dia Festa-』は、2024年4月で9周年を迎えたCastella do Paulo(カステラ ド パウロ ポルトガル菓子店)が、恩返しの思いを込めて行う12日間のイベントです。懐かしくて、温かいポルトガルのライフスタイルを体感していただけます。――今回のイベントのイチオシは?ポルトガル博覧会、というタイトルの通り、ポルトガルにまつわるイベントが多数開催されます。なかでもポルトガル映画試写会は、普段なかなか映画館では見られない、レアな映画を上映いたします。また、ポルトガル音楽 ファドギターの名手、月本一史さんをお迎えしたコンサートも企画しています。――ユーザーへメッセージを。ポルトガルと日本へ、恩返しの思いを込めて。懐かしくて、温かい。歩みはゆっくりでもいい。そんなおおらかなポルトガルのライフスタイルを、『小さなポルトガル博覧会-Bom dia Festa-』で体感してください。■ポルトガル菓子店「Castella do Paulo」について「Castella do Paulo(カステラ ド パウロ)」は、長崎の松翁軒でカステラ修行をしたポルトガルの菓子職人のパウロ・ドゥアルテさんと、妻でポルトガル菓子研究家の智子ドゥアルテさんが経営するポルトガル菓子店。2015年4月、京都の北野天満宮大鳥居横にオープンし、2024年4月に8周年を迎えた。・営業時間:9時30〜18時・定休日:水曜、第2・第3木曜※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。