中国河北省、特色ある産業クラスター育成に注力 質の高い発展目指す
5日、河北省河間市にあるガラス製品メーカー、河北明尚徳玻璃科技で工芸ガラス製品を整理する従業員。（石家荘＝新華社記者/牟宇）
【新華社石家荘7月15日】中国河北省はここ数年、特色ある産業クラスターを基盤に中小企業の育成に取り組み、地域経済の質の高い発展に活力を注ぎ込んでいる。イノベーションを推進力とし、革新型企業、「専精特新（専業化、精細化、特色化、斬新化）」の特徴を備えた企業、フロントランナー企業の段階別助成システムを構築、県域レベルの特色ある産業クラスター300社を育成し、中小企業の特色ある産業クラスター数で全国1位に輝いている。
河北省河間市にある自動車部品メーカー、長立汽車配件の部品生産ライン。（4月11日撮影、石家荘＝新華社記者/牟宇）
河北省邢台市にある陶磁器メーカー、河北徳尚瓷業の倉庫で出荷する製品を数える従業員。（6月12日撮影、石家荘＝新華社記者/牟宇）
河北省邢台市平郷県にあるベビーカーメーカーの展示ホールで製品を選ぶバイヤー。（2023年10月16日撮影、石家荘＝新華社記者/牟宇）
河北省石家荘市にある健康食品メーカー、河北同福健康産業の展示室で顧客に製品を紹介する従業員。（5月28日撮影、石家荘＝新華社記者/牟宇）
河北省保定市望都県にある包装メーカー、河北和瑞包装で包装用段ボールを整理する従業員。（2023年12月1日撮影、石家荘＝新華社記者/牟宇）
河北省泊頭市にあるポンプ関連メーカー、河北恒盛泵業で精密加工設備を操作する従業員。（4月10日撮影、石家荘＝新華社記者/牟宇）
河北省石家荘市にある健康食品メーカー、河北同福健康産業の生産ラインで働く従業員。（5月28日撮影、石家荘＝新華社記者/牟宇）
河北省邢台市平郷県にあるベビーカーメーカーでベビーカーのタイヤを整理する従業員。（2023年10月16日撮影、石家荘＝新華社記者/牟宇）
河北省河間市にある自動車部品メーカー、長立汽車配件の部品生産ラインで働く従業員。（4月11日撮影、石家荘＝新華社記者/牟宇）
河北省泊頭市にある自動車金型メーカー、金鍵模具で青色光スキャナーを利用して自動車金型製品の品質を検査する技術者。（4月10日撮影、石家荘＝新華社記者/牟宇）
河北省邢台市にあるバルブメーカー、河北遠大閥門集団の大口径工場で大型バブル製品をチェックする従業員。（2023年12月21日撮影、石家荘＝新華社記者/牟宇）
河北省邢台市にある陶磁器メーカー、河北徳尚瓷業の生産ラインで働く従業員。（6月12日撮影、石家荘＝新華社記者/牟宇）