リーボックとロンハーマンがコラボしたらスポーティにもモードにも合うスニーカーが生まれました

ファッションブランド・ロンハーマンのベーシックラインであるRHC(アールエイシー)と、スポーツシューズブランドのReebok(リーボック)が、2度目のコラボレーションを発表!

登場したのは、リーボックのアイコニックなスニーカー「CLUB C 85 VINTAGE」をベースに別注した「Reebok for RHC CLUB C 85 VINTAGE」(1万7600円)。アッパーからブランドロゴをなくし、ブラックのワントーンで仕上げたRHCらしいデザインは、どんなコーディネートにも似合いそう。

1度目のコラボレーションでは、リーボックの定番である「INSTAPUMP FURY 95」の別注を発売し、あらゆるシーンに対応するモダンなデザインが注目を集めたRHC。

今回のコラボでは、80年代のクラシックなテニスシューズをヒントに、シンプルで美しいデザインに仕上げたリーボックのシューズ「CLUB C 85 VINTAGE」の別注モデルが登場。

「Reebok for RHC CLUB C 85 VINTAGE」では、アッパーに配されていたリーボックのブランドロゴをあえてカット。生地には上品なスウェードレザーを使用し、カラーをオールブラックに統一することで、よりシンプルでモダンなシューズに仕上げています。

ソールにはクッション性の高い“EVAミッドソール”を採用し、「CLUB C 85 VINTAGE」本来の軽量性や履き心地の良さは踏襲。RHCらしいスタイリッシュなテイストを追加することで、スポーツからフォーマルまで、さまざまなシーンに活躍するシューズとなっています。

また、インソールには、リーボックとRHCのダブルネームが施されています。着用しているときには見られない特別感がなんともニクい!

サイズは、23.0〜29.0cm(0.5cm刻み)のユニセックス展開。7月13日に、ロンハーマン RHCやロンハーマン Rの一部店舗で発売予定です。気になる方は早めにチェックしてみては。

