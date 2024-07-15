¡Ø±½¤Î¡ªÅìµþ¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡Ø¥¢¥¿¥Ã¥¯25¡Ù¤Ï¤Ê¤¼ÃÏ¾åÇÈ¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«¡© ¡Ò¹âÎð¼Ô¤ÎÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡Ó¤ËÁö¤Ã¤¿¹¹ð¶È³¦¤¬¤¤¤Þ¤À¤ËÊú¤¨¤ë¡ÖÊ¿À®¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¡×
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Âç¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥Ë¥¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡£¤³¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤«¤é¡Ö¾ÃÈñ¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤¿¹âÎð¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¹¹ð¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦¤ä´ë¶È¤«¤éÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÇîÊóÆ²¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¼ã¼Ô¸¦µæ½ê¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¸¶ÅÄÍËÊ¿»á¤Ë¤è¤ëÃø½ñ¡Ø¡Ö¥·¥Ë¥¢¡×¤Ç¤¯¤¯¤ë¤Ê¡ª¡¡"ÊÉ"¤ÏÇ¯Îð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¡¢ÎáÏÂ¤Î¡Ö¥·¥Ë¥¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÀïÁè¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤¿À¤Âå¤Ï²ÁÃÍ´Ñ¤¬°Û¤Ê¤ë
Âç¤¶¤Ã¤Ñ¤Ê¹âÎð¼Ô¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¼ºÇÔ¤ò¾·¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÙ¤«¤¯Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¼ûÍ×¤ä¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤ò¸«¶Ë¤á¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¦¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¤ËÆñ¤·¤¤¡£2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¹âÎð¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢Ä´ºº¼«ÂÎ¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
Ê¿À®Ãæ´ü¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢2024Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÎð¼Ô¤Ï¤´¤¯¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿´Ä¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä´ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤¤¤À¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎàÇä¤ì¤ëº¬µò〞¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤âÇÔÂà¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¼ºÇÔ¤Î¸¶°ø¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¡Ö»þÂå¤¬¾¯¤·Áá¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥Ë¥¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³èÈ¯²½¤·¤¿Ê¿À®Ãæ´ü¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤¿ÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¤Ï¤Þ¤À¸½Ìò¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤¬¥·¥Ë¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢10Ç¯¤òÂÔ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Àï¸åÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡ÖÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¡×¤È¤½¤ì°ÊÁ°¤Î¡ÖÀïÃæ¡¦ÀïÁ°À¸¤Þ¤ì¤ÎÀ¤Âå¡×¤È¤Ç¤Ï¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬Á´¤¯°Û¤Ê¤ë¡£
¸å¼Ô¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËÀïÁè¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¿À¤Âå¤Ç¤¢¤ê¡¢Àï¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ãæ¹âÀ¸¤Î»þ¤Ë¥¶¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤òÄ°¤¤¤Æ°é¤Á¡¢20Âå¤Ç¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¿ÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¤È¤Ï¡¢À¸¤Êý¤â¹Í¤¨Êý¤âÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¡£
ÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·È¯Çä¤äÆüËÜ½é¡¢À¤³¦½é¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¾ÃÈñ°ÕÍß¤¬¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤À¡£
°ìÊý¡¢ÀïÃæ¡¦ÀïÁ°¤ÎÀ¤Âå¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤Û¤É·ø¼Â¤À¡£½ÐÈñ¤Ï¹µ¤¨¡¢¤Ä¤Ä¤Þ¤·¤¯À¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤òÈþÆÁ¤È¤¹¤ë¡¢¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÆüËÜ¤Î¸Å¤¯¤«¤é¤Î¹âÎð¼ÔÁü¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤·Ñ¤¤¤À¥¿¥¤¥×¤À¡£
Ê¿À®¤Î¹âÎð¼Ô¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¼çÌò¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬¤½¤¦¤·¤¿¸ÅÉ÷¤Ê¹âÎð¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢¾ÃÈñ¤Ï³èÈ¯¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅöÁ³¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆÉ¤ß°ã¤¨¤âÇÔËÌ¤Î¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹âÇ¯¤òàÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤èá´ë¶È¤Î¸í¤Ã¤¿·èÃÇ
Ê¿À®¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼ºÇÔ¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦¡¢¹¹ð¶È³¦¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥À¥á¡¼¥¸¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤È¤·¤Æ°Ê¸å¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤â°ú¤¤º¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡Ö¹âÎð¼Ô¤Ï¾ÃÈñ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤À¡£´ðËÜÅª¤Ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤¹¡½¡½¡£¤½¤ì¤¬Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬²¼¤·¤¿·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ë¡£2020Ç¯3·î¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬Á´¹ñ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤ÎÄó¶¡¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢¼çÍ×¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤Î¹¹ðÏÈ¤òÈÎÇä¤¹¤ëºÝ¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¡Ö¥³¥¢»ëÄ°Î¨¡×¤ÎºÎÍÑ¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤À¡£
TV¶É¤¬¡Ö¥³¥¢»ëÄ°Î¨¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£
¥³¥¢»ëÄ°Î¨¤È¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö13¡Á49ºÐ¤Î¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¡×¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¥Æ¥ì¥ÓCM¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥³¥¢»ëÄ°Î¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ï¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¹ØÇãÎÏ¤Î¤¢¤ëÁØ¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼ç¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï13¡Á49ºÐ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤òÈÎÇä¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì°Ê³°¤È¤Ê¤ë50ºÐ°Ê¾å¤ÎÃæ¹âÇ¯¤ò¡¢¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ð¤º¤Ë¸À¤¨¤ÐàÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿〞¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
50ºÐ°Ê¾å¤È½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï¹âÎð¼Ô¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¤ÈÆ±µÁ¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥Ë¥¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼ºÇÔ¤ÈÌµ±ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¼ºÇÔ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¹âÎð¼Ô¤Ï¾ÃÈñ¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤ê¡¢´ë¶ÈÂ¦¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¾ÃÈñ¤ò¤·¤Ê¤¤¹âÎð¼Ô¤Ë¥Æ¥ì¥ÓCM¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¤½¤¦¤·¤¿°µÎÏ¤òÄ·¤ÍÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥³¥¢»ëÄ°Î¨¤ÎºÎÍÑ¤ÈÈÖÁÈ¤Î¼ãÊÖ¤ê¤ò·è¹Ô¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
º×¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¹âÎð¼Ô
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤«¤é¡¢¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤ÎÈÖÁÈ¤¬°ìÁÝ¤µ¤ì¤¿¡£2021Ç¯¡¢TBS¤Ç1989Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø±½¤Î¡ªÅìµþ¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤Ï¡¢BS¡¾TBS¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¤â¡¢¡Ø¥Ñ¥Í¥ë¥¯¥¤¥º ¥¢¥¿¥Ã¥¯25¡Ù¤¬46Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¡Ê2022Ç¯BSJapanext¤ÇÉü³è¡Ë¡¢22Ç¯½Õ¡¢27Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿¡Ø¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡Ù¤âÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¹âÎð¼Ô¤Î»ëÄ°¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤¬¸®ÊÂ¤ßBSÁ÷¤ê¤«¡¢½ªßá¡Ê¤·¤å¤¦¤¨¤ó¡Ë¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢24Ç¯3·î¡¢TBS¤Î¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ï»Ê²ñ¤Î´Ø¸ý¹¨¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¡¢¸åÇ¤¤ËÁ·¾ìµ®»Ò¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈÖÁÈ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤â½Ð±é¼Ô¤Î¼ãÊÖ¤ê¤ÏÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Ç¿ä¤·¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÈÖÁÈ¤â¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ï40Âå°Ê²¼¤ÎÈæ³ÓÅª¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¡¢½Ð±é¼Ô¤Ï¼ã¼ê¤ÎÇÐÍ¥¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ê¤É¤¬¥á¥¤¥ó¡£¹âÎð¼Ô¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¡¢Ê¸²½¿Í¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ï½ù¡¹¤Ë»Ñ¤ò¸«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤À¡£
¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÍÌ¾¿Í¤ÏBS¤ÇÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ä¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£´Ø¸ý¹¨¤ÏBS¡¾TBS¤Ç2¤Ä¤ÎÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉðÅÄÅ´Ìð¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëBS¥Æ¥ìÅì¤Î¡ØÉðÅÄÅ´Ìð¤Î¾¼ÏÂ¤Ïµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢BS¤Ï¹âÎð¼Ô¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ò¸«¤Æ¤âÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¤Ï¹¹ð¶È³¦¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦¡¢´ë¶È¤Î´Ö¤ÇËÝÏ®¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¼Åª¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¾¡¼ê¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥Ë¥¢¤Ëº×¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¾ÃÈñ¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¾¡¼ê¤ËÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¡×¤ï¤±¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢´ë¶ÈÂ¦¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¹¹ð¤Î¶È³¦Â¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÔ¹¬¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
ÎáÏÂ¤Ï¡¢¡ÖÃÄ²ô¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡×
¤Ç¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤Ï¹¹ð¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÊü¤Ã¤Æ¤ª¤«¤ì¤Æ¤è¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÅöÁ³¤ÎÏÃ¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÃÇ¤¸¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ëÍýÍ³¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«µó¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
ºÇ½é¤Ë¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÁ´¿Í¸ý¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ïº£¸å¤âÁý¤¨Â³¤±¤ë¤«¤é¤À¡£¹âÎð¼Ô¡Ê65ºÐ°Ê¾å¡Ë¤Î¿Í¸ý¤Ï¡¢3623Ëü¿Í¡Ê23Ç¯9·î15Æü»þÅÀ¤Î¿ä·×¡Ë¤Ç¡¢Áí¿Í¸ý¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï29.1¡ó¤È²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
75ºÐ°Ê¾å¤Î¸å´ü¹âÎð¼Ô¤Î¿Í¸ý¤Ï¡¢½é¤á¤Æ2000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£ÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¤¬22Ç¯¤«¤é75ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¤Î¿ä·×¤Ç¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ïº£¸å¤â¾å¾º¤òÂ³¤±¡¢Âè2¼¡¥Ù¥Ó¡¼¥Ö¡¼¥à´ü¡Ê1971¡Á74Ç¯¡Ë¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÃÄ²ô¥¸¥å¥Ë¥¢À¤Âå¡×¤¬65ºÐ°Ê¾å¤È¤Ê¤ë2040Ç¯¤Ë¤Ï34.8¡ó¡¢2045Ç¯¤Ë¤Ï36.3¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ÎáÏÂ»þÂå¤ÏÀ¤ÂåÏÀÅª´ÑÅÀ¤«¤é¤Ò¤È¸À¤ÇÉ½¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖÃÄ²ô¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤ë»þÂå¡×¤À¡£
º£¤³¤½¡¢Ê¿À®»þÂå¤ËÇÔËÌ¤·¤¿¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Î¿·¤¿¤Ê¥·¥Ë¥¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤»þ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ï¹âÎð¼Ô¿Í¸ýµÚ¤Ó³ä¹ç¤Î¿ä°Ü¡Ê1950Ç¯¡Á2045Ç¯¡Ë ÁíÌ³¾Ê¡¡¡ÖÅý·×¤«¤é¤ß¤¿²æ¤¬¹ñ¤Î¹âÎð¼Ô¡×¤«¤éºîÀ®»ñÎÁ¡§ 1950Ç¯ ¡Á 2020Ç¯¤Ï¡Ö ¹ñ Àª Ä´ ºº ¡×¡¢2022Ç¯µÚ¤Ó2023Ç¯¤Ï¡Ö¿Í¸ý¿ä·×¡×2025Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡Ö ÆüËÜ¤Î¾Íè¿ä·×¿Í¸ý¡Ê ÎáÏÂ5Ç¯¿ä·×¡Ë¡×½ÐÀ¸¡ÊÃæ°Ì¡Ë»àË´¡ÊÃæ°Ì¡Ë¿ä·×¡Ê¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¡Ë¤«¤éºîÀ®Ãí1¡Ë 2022Ç¯µÚ¤Ó2023Ç¯¤Ï9·î15Æü¸½ºß¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÇ¯¤Ï 10·î1Æü¸½ºßÃí2¡Ë ¹ñÀªÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¿Í¸ýµÚ¤Ó³ä¹ç¤Ï ¡¢2015Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÇ¯ÎðÉÔ¾Ü¤ò°ÆÊ¬¤·¤¿·ë²Ì¡¢2020Ç¯¤ÏÉÔ¾ÜÊä´°·ë²ÌÃí3¡Ë 1970Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï²Æì¸©¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤
¸¶ÅÄ ÍËÊ¿
¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³ØÉô¶µ¼ø