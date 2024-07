鉄道スタンプラリーも！MOMOテラス「夏休みは学んで遊ぼう！」

『MOMOテラス(モモテラス)』は、京都鉄道博物館(京都市下京区)と初めてコラボレーションした夏休みイベントを、2024/7/26(金)〜8/25(日)に開催します。

MOMOテラス「夏休みは学んで遊ぼう!」

期間中、毎日開催する「鉄道スタンプラリー」では、5種類のスタンプを楽しめる上に、ラリーのゴール景品が先着及び抽選で当たります。

7/28(日)には、複数の鉄道デザインから選んで楽しめる定員数限定イベント「鉄道 缶バッジ作り」を開催。

いずれのイベントも無料で参加できます。

また缶バッジ作り当日は、京都鉄道博物館公式キャラクター「ウメテツ」と写真撮影も楽しめます。

<MOMOテラス×京都鉄道博物館「夏休みは学んで遊ぼう!」概要>

■【7/26(金)〜8/25(日)】鉄道スタンプラリー【参加無料】

『MOMOテラス』の館内をめぐり、京都鉄道博物館公式キャラクターや様々な電車のスタンプを合計5つ集めてゴールすると、鉄道グッズやMOMOテラス「GiGO」の特別サービスチケットをプレゼント。

MOMOテラスLINE公式アカウントの友だち登録をして、各ラリーポイントにある二次元コードからアクセスし合言葉を入力すると鉄道の豆知識が学べ、大人も子供も一緒に楽しめます。

[日程]7/26(金)〜8/25(日)

[ラリーポイント]1F MOMOマルシェ前、1F 保険クリニック前

2F くまざわ書店前、2F アトリウム前、2F ユニクロ前

※各ラリーポイントにスタンプラリー用紙があります。

※どのラリーポイントからでもスタート可能。

[ラリーのゴール]『MOMOテラス』別館 2F GiGO(中央カウンター)

[プレゼント]各日先着抽選1名様:京都鉄道博物館 ペア入館券(大人+幼児・小学生)

各日先着20名様:鉄道スリムホルダー

ゴールした参加者全員:別館GiGO特別サービスチケット

★5つスタンプ全て集めた本ラリーシートを、京都鉄道博物館 本館1階インフォメーションで提示すると「折り紙セット・お名前シール」をプレゼント!

※2024/9/23(月・振休)まで【お一人様につき1セット】

■【7/28(日)10:45〜順次】鉄道 缶バッジ作り【参加無料】

〜MOMOテラスLINE公式アカウント友だち限定〜

鉄道デザインのオリジナル缶バッジ作りです。

[日程]2024/7/28(日)

[整理券配布時間]10:00〜 ※各回、予定数に達し次第終了

[時間](1)10:45〜 (2)11:15〜 (3)13:00〜 (4)13:30〜

(5)14:00〜 (6)14:30〜 (7)15:00〜 (8)15:30〜

※各回、所要20分程度

[場所]1F マルシェ広場

[定員]各回先着10組様

[参加資格]MOMOテラス LINE公式アカウント友だち限定

※画像はイメージ

■【7/28(日)11:00〜順次】京都鉄道博物館公式キャラクター「ウメテツ」がやってくる!【参加無料】

ウメテツが遊びに来ている時間内、お手持ちのカメラで記念撮影を楽しめます。

[日程]2024/7/28(日)

[時間](1)11:00〜 (2)14:00〜 (3)15:15〜(各回15分)

[場所]1F マルシェ広場

[参加資格]開催時間内にお越しの皆さま

■MOMOテラス×京都鉄道博物館 「夏休みは学んで遊ぼう!」ポスター

『MOMO テラス』WEBマガジン「モモっと (https://momotto.jp/post-2146/)」でイベント情報や各店の紹介も行っています。

<本企画主催>

『MOMOテラス』施設概要 (https://www.momo-t.jp/)

『MOMOテラス』は約120店舗が集まる伏見桃山の大型ショッピングモール。

館内のフードコートには無料のキッズプレイルームがあり、お子さまが遊ぶ姿を見守りながら、お食事楽しめます。

所在地 :〒612-8002 京都市伏見区桃山町山ノ下32

アクセス:地下鉄東西線 六地蔵駅3番出口より徒歩 約5分

JR奈良線 六地蔵駅より徒歩 約8分

京阪 宇治線 六地蔵駅より徒歩 約8分

営業時間:ショップ 10:00〜20:00

レストラン 11:00〜ラストオーダー21:00(22:00営業終了)

フレンドマート/マツモトキヨシ 10:00〜21:00

※諸般の事情により、記載の営業時間・駐車場利用時間・営業内容につきましては急遽変更させていただく可能性があります。

