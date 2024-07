12種以上のソフトクリーム！浜名湖グルメパーク「浜松ソフトクリームスタンド＆」

浜名湖グルメパークでは新たに浜松を発信するグルメスポットとして、浜松の高級牛乳でもある“いなさ牛乳”を使用したソフトクリーム12種以上を提供する専門店「浜松ソフトクリームスタンド&」がリニューアルオープンしました。

浜名湖グルメパーク「浜松ソフトクリームスタンド&」

営業時間 : 10時〜17時

定休日 : 不定休

所在地 : 静岡県浜松市中央区湖東町5652-1

(浜名湖グルメパーク内)

座席 : 12席

■地元産高級牛乳“いなさ牛乳”を活用して作る12種以上のソフトクリーム専門店とは?

「浜松ソフトクリームスタンド&」は、浜松のグルメお土産が買えるフードテーマパーク“浜名湖グルメパーク”の中でオープンするソフトクリーム専門店です。

同店のこだわりは、地元産の高級牛乳でもある“いなさ牛乳”を使用したソフトクリームで、さっぱりしているのに濃厚なミルク感を感じることができ、様々な全国の牛乳を試してもここまでの美味しさを感じることができないソフトクリームに非常に相性の良い牛乳を使用しています。

お店ではいなさ牛乳を使用したソフトクリームを季節感や浜松の素材感を、気軽なパフェとして召し上がっていただける提供方法にこだわっています。

自家製の焼き菓子やキャラメルナッツ、フルーツジュレなど製菓の技術を活かしたソフトクリームは、ここだけでしか食べられないソフトクリームになっています。

■12種以上のソフトクリームとは!?

同店が提供するソフトクリームは全部で12種以上あります。

また季節によっては、季節のフルーツや野菜を活かしたソフトクリームを提供する予定で、四季を感じていただけるソフトクリームが楽しめます。

〇いなさ牛乳ソフト 450円(税込み)

〇浜名湖ソフト 450円(税込み)

〇わらび餅ソフト 500円(税込み)

〇コーヒーソフト 500円(税込み)

〇モぉ〜プルソフト 550円(税込み)

〇スイカソフト 580円(税込み)

〇はちみつレモンソフト 580円(税込み)

〇三ケ日みかんソフト 580円(税込み)

〇ブルーベリーソフト 580円(税込み)

〇あんこソフト 600円(税込み)

〇塩キャラメルソフト 600円(税込み)

〇クラウンメロンソフト 680円(税込み)

