逢田梨香子、新曲「マイメソッド」配信スタート＆リリックビデオ公開
逢田梨香子が、アーティストデビュー5周年を記念した楽曲「マイメソッド」を7月10日に配信スタート。リリースを記念して、7月28日(日)までダウンロードキャンペーンが開催中だ。
「マイメソッド」は逢田が作詞をしており、5周年を迎えての心境の変化、肩肘張らず自分らしく進んでいきたいという思いを綴っている。楽曲は田中秀典、川口圭太のコライトにより制作された。
配信リリースに合わせリリックビデオがYouTubeで公開。映像では「マイメソッド」のジャケット撮影やレコーディングのオフショット、過去ライブ映像や舞台裏などの逢田のアーティスト活動5年間が詰まった映像となっている。
リリース情報
配信日：7月10日(水)
https://rikako-aida.lnk.to/MyMethod
パッケージ仕様：通常ジュエルケース、ブックレット8P、帯
価格：1,500円(税込)
購入特典：
その1.「マイメソッド」撮り下ろしL版ブロマイド1枚
その2.逢田梨香子「マイメソッド」CD購入者限定プレゼントキャンペーン抽選申込応募ハガキ
A賞:オンラインミート&グリート(10名様)
B賞:サイン入りチェキ(20名様)
※8月8日(木)開催のバースデーイベント会場(東京・Zepp DiverCity)でも販売
受注申し込みはこちら：https://official-goods-store.jp/rikakoaida/
ライブ・イベント情報
日程：2024年8月8日(木)
＜RIKAKO AIDA Birthday Live 2024 〜Sing along With Us！〜＞
OPEN 16:00 / START 17:00
価格：\7,800(ドリンク代別)※全席指定・入場特典付き
＜RIKAKO AIDA Birthday Talk Show 2024＞
OPEN 19:30 / START 20:00
価格：\4,200(ドリンク代別)※全席指定・入場特典付き
会場：東京・Zepp DiverCity
お問い合わせ先：SOGO TOKYO 03-3405-9999
＜チケット一般発売＞
受付期間：6月8日(土)10：00〜
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/rikakoaida/
ローソンチケット：https://l-tike.com/rikakoaida/
イープラス：https://eplus.jp/rikakoaida/
※お1人様1公演につき2枚まで
関連リンク
◆逢田梨香子 オフィシャルInstagram
◆RIKAKO AIDA OFFICIAL MEMBER「Us（アス）」