アニメ『ハイキュー!!』とサンリオキャラクターズのスペシャルコラボイラストを使用したガシャポン(R)「ハイキュー!!×サンリオキャラクターズ アクリルあそーと」がガシャポン自販機シリーズにて発売される。相乗効果でWかわいいアイテムを紹介する。集英社『週刊少年ジャンプ』に2012年2月から連載が開始され、バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一による『ハイキュー!!』。2020年7月にて8年半にわたる連載が完結し、コミックス全45巻の累計発行部数は6000万部を突破。2014年から毎日放送・TBS系列にて放送がスタートしたTVアニメも、シリーズ第4期『ハイキュー!! TO THE TOP』まで多くのファン・視聴者を魅了した大人気シリーズとなっている。そして今年2月16日(金)に全国公開された『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』は、日本を含む全世界興収が200億円突破。まだまだ全世界を巻き込んで、ハイキュー!! 旋風を巻き起こしている。

そんなアニメ『ハイキュー!!』とサンリオキャラクターズのスペシャルコラボイラストを使用したアクリルスタンドとアクリルチャームをラインアップした「あそーと」仕様のアイテム。アクリルスタンドは背景付きで、キャラクターと背景を立体的に飾ることが可能。アクリルチャームはカニカンが付属しており、横に繋げていくとガーランド風に飾ることができる集めて楽しい仕様だ。ラインアップは、『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』にて大活躍中の烏野・音駒メンバーとサンリオキャラクターズたちがデザインされた全16種。日向翔陽&ポチャッコ、影山飛雄&バッドばつ丸、月島蛍&マイメロディ、山口忠&けろけろけろっぴ、孤爪研磨&ポムポムプリン、黒尾鉄朗&ハローキティ、夜久衛輔&コロコロクリリン、灰羽リエーフ&ウサハナの組み合わせで、アクリルスタンドとアクリルチャームが用意されている。『ハイキュー!!』キャラとサンリオキャラクターズ、それぞれの絡み方もかわいいアイテム、ぜひお手元でお楽しみを。(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会(C)2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO,JAPAN APPROVAL NO. L648613