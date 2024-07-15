µþÅÔGK¥ô¥¡¥ë¥Í¥ë¡¦¥Ï¡¼¥ó¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤Î¤¿¤á¥Á¡¼¥àÎ¥Ã¦¡Ä¥ê¡¼¥°Àï¤Î½ÐÈÖ¤Ê¤·¡¢¸ø¼°Àï4»î¹ç¤Ç¥×¥ì¡¼
µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï15Æü¡¢GK¥ô¥¡¥ë¥Í¥ë¡¦¥Ï¡¼¥ó(32)¤¬¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥ô¥¡¥ë¥Í¥ë¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¤È¤Î¤³¤È¡£¸½ÃÏ¤Ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢Àµ¼°·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤È¤¤¤¦¡£
¥ô¥¡¥ë¥Í¥ë¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¾Ï¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¤³¤Î»þ¤òËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÀè²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ô¥¡¥ë¥Í¥ë¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Ï¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥½Ð¿È¡£¥ª¥é¥ó¥À¤ÎFC¥É¥ë¥È¥ì¥Ò¥È¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¢¥º¥ô¥©¥ì¡¢¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¤Ê¤É¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¤ï¤¿¤êÊâ¤¡¢2023¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥è¡¼¥Æ¥Ü¥ê¤«¤éµþÅÔ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£µ¨¤À¤¬¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤Ê¤·¡£YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç3»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ô¥¡¥ë¥Í¥ë¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¤È¤Î¤³¤È¡£¸½ÃÏ¤Ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢Àµ¼°·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤È¤¤¤¦¡£
¥ô¥¡¥ë¥Í¥ë¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¾Ï¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¤³¤Î»þ¤òËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÀè²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£µ¨¤À¤¬¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤Ê¤·¡£YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç3»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£