　現地時間14日のコパ・アメリカ2024決勝・アルゼンチン代表対コロンビア代表を前に、両チームの先発メンバーが発表された。

　2大会連続16回目の優勝を目指すアルゼンチンは、準決勝と同じ11人で決勝を戦う。先発入りしたFWリオネル・メッシは代表通算10回目の決勝に挑む。この試合をもって代表引退となるMFアンヘル・ディ・マリアも先発メンバーに名を連ねた。

　8大会ぶり2回目の優勝を目指すコロンビアは準決勝から1人変更。レッドカードを受けたDFダニエル・ムニョスに代わってDFサンティアゴ・アリアスが起用された。今大会6アシストをマークし、1大会のアシスト数記録を更新したMFハメス・ロドリゲスも先発入りしている。

　試合は日本時間15日午前9時キックオフを予定している。

[アルゼンチン]

先発

GK 23 エミリアーノ・マルティネス

DF 4 ゴンサロ・モンティエル

DF 13 クリスティアン・ロメロ

DF 25 リサンドロ・マルティネス

DF 3 ニコラス・タグリアフィコ

MF 11 アンヘル・ディ・マリア

MF 7 ロドリゴ・デ・パウル

MF 24 エンソ・フェルナンデス

MF 20 アレクシス・マック・アリスター

FW 10 リオネル・メッシ

FW 9 フリアン・アルバレス

[コロンビア]

先発

GK 12 カミロ・バルガス

DF 4 サンティアゴ・アリアス

DF 2 カルロス・クエスタ

DF 23 ダビンソン・サンチェス

DF 17 ホアン・モヒカ

MF 6 リカルド・リオス

MF 16 ジェフェルソン・レルマ

MF 11 ジョン・アリアス

MF 10 ハメス・ロドリゲス

MF 7 ルイス・ディアス

FW 24 ジョン・コルドバ