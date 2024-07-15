メッシとハメスが激突!! アルゼンチンvsコロンビアのコパ・アメリカ決勝スタメンが発表
現地時間14日のコパ・アメリカ2024決勝・アルゼンチン代表対コロンビア代表を前に、両チームの先発メンバーが発表された。
2大会連続16回目の優勝を目指すアルゼンチンは、準決勝と同じ11人で決勝を戦う。先発入りしたFWリオネル・メッシは代表通算10回目の決勝に挑む。この試合をもって代表引退となるMFアンヘル・ディ・マリアも先発メンバーに名を連ねた。
8大会ぶり2回目の優勝を目指すコロンビアは準決勝から1人変更。レッドカードを受けたDFダニエル・ムニョスに代わってDFサンティアゴ・アリアスが起用された。今大会6アシストをマークし、1大会のアシスト数記録を更新したMFハメス・ロドリゲスも先発入りしている。
試合は日本時間15日午前9時キックオフを予定している。
[アルゼンチン]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 4 ゴンサロ・モンティエル
DF 13 クリスティアン・ロメロ
DF 25 リサンドロ・マルティネス
DF 3 ニコラス・タグリアフィコ
MF 11 アンヘル・ディ・マリア
MF 7 ロドリゴ・デ・パウル
MF 24 エンソ・フェルナンデス
MF 20 アレクシス・マック・アリスター
FW 10 リオネル・メッシ
FW 9 フリアン・アルバレス
[コロンビア]
先発
GK 12 カミロ・バルガス
DF 4 サンティアゴ・アリアス
DF 2 カルロス・クエスタ
DF 23 ダビンソン・サンチェス
DF 17 ホアン・モヒカ
MF 6 リカルド・リオス
MF 16 ジェフェルソン・レルマ
MF 11 ジョン・アリアス
MF 10 ハメス・ロドリゲス
MF 7 ルイス・ディアス
FW 24 ジョン・コルドバ
2大会連続16回目の優勝を目指すアルゼンチンは、準決勝と同じ11人で決勝を戦う。先発入りしたFWリオネル・メッシは代表通算10回目の決勝に挑む。この試合をもって代表引退となるMFアンヘル・ディ・マリアも先発メンバーに名を連ねた。
8大会ぶり2回目の優勝を目指すコロンビアは準決勝から1人変更。レッドカードを受けたDFダニエル・ムニョスに代わってDFサンティアゴ・アリアスが起用された。今大会6アシストをマークし、1大会のアシスト数記録を更新したMFハメス・ロドリゲスも先発入りしている。
[アルゼンチン]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 4 ゴンサロ・モンティエル
DF 13 クリスティアン・ロメロ
DF 25 リサンドロ・マルティネス
DF 3 ニコラス・タグリアフィコ
MF 11 アンヘル・ディ・マリア
MF 7 ロドリゴ・デ・パウル
MF 24 エンソ・フェルナンデス
MF 20 アレクシス・マック・アリスター
FW 10 リオネル・メッシ
FW 9 フリアン・アルバレス
[コロンビア]
先発
GK 12 カミロ・バルガス
DF 4 サンティアゴ・アリアス
DF 2 カルロス・クエスタ
DF 23 ダビンソン・サンチェス
DF 17 ホアン・モヒカ
MF 6 リカルド・リオス
MF 16 ジェフェルソン・レルマ
MF 11 ジョン・アリアス
MF 10 ハメス・ロドリゲス
MF 7 ルイス・ディアス
FW 24 ジョン・コルドバ