日本伝統的な花火と音楽のシンクロ！大阪芸術花火2024

大阪芸術花火2024開催委員会は、来る2024年11月2日(土)にりんくう公園/大阪府泉佐野市 において、日本の伝統的な花火と音楽をシンクロさせた新しい「芸術文化」を創造する花火大会を開催します。

大阪芸術花火2024

日時 : 2024年11月2日(土) 開場15:00 花火打上18:00 終演19:00(予定)

2024年11月3日(日) 世界一たのしいゴミ拾い

会場 : りんくう公園「マーブルビーチ」/「りんくうプレミアム・アウトレット裏 遊歩道/芝スペース」

(大阪府泉佐野市りんくう往来南7-1)

主催 : 大阪芸術花火2024開催委員会

花火演出 : 大阪芸術花火Dream Project(日本各地のトップ花火師チームで組成)

コレオグラファー: 大矢亮(花火コレオグラファー/假屋崎省吾、コシノジュンコとのコラボ実績あり。

海外でも活躍)

入場者数 : 20,000人程度

ホームページ :

https://osakafireworks.com

「大阪 芸術花火」で検索

YouTube :

3年目を迎える本年は、タイトルを「大阪芸術花火」と改め、火薬量・演出も更なるパワーアップをし、新たな一歩を踏み出します。

芸術花火の舞台となる「りんくう公園」は世界に開かれた大阪の玄関口、関西国際空港の対岸にある公園です。

海に面する眺望抜群のこの公園からは、日本の夕日百選に選ばれた美しいサンセットが望めます。

夕日が沈んだ後、水平線に打ちあがる豪華絢爛な花火の数々、台船を用いた「水上演出」はここでしか観られない多彩な演出を可能に。

日本最高峰の花火師が集い、ノンストップ約50分の全編を通し、音楽とシンクロして打ち上がるグレートスカイアート。

夜空に輝く一級の尺玉、水面に映る美しい花火、心が踊る圧巻の花火を体感できます。

日本最高峰の「花火エンターテインメント」進化し続ける「大阪芸術花火」圧倒的感動と思い出が届けられます。

「大阪芸術花火」は市民ボランティアが多数参加し、地域の方々が世代を超えて協力しあい作り上げる持続可能な地域創生イべントです。

■TOPIC

・過去最大スケールでの「芸術花火」の打ち上げ!

・全席有料指定席!場所取りがいらずスムーズに、十分なスペースで快適に観覧できます。

・12日より超早割チケット発売!

・アクセス抜群な会場!JR・南海「りんくうタウン駅」から徒歩約10分。

ビーチとして整備された会場は、障害物が一切無く花火観覧に最高なロケーションです。

水平線に打ち上がる花火を観覧する事ができます。

・日本の夕日百選に選ばれた美しいサンセット、夕日が沈んだ後、水平線に打ちあがる豪華絢爛な花火の数々、台船を用いた「水上演出」はここでしか観られません。

■チケット販売スケジュール

【泉佐野市民・田尻町民割(先着)】

期間:7/12(金)18:00〜8/31(土)23:00 ※楽天チケット

・マーブルビーチサイド:ゴロゴロイス席 6,000円

【超早割(先着)】

期間:7/12(金)18:00〜8/31(土)23:00 ※楽天チケット&ローソンチケット&KKDAY

マーブルビーチサイド:ゴロゴロイス席 6,500円/

階段BOX席 35,000円/カメラマンチケット 10,000円

・アウトレットサイド :プロムナードイス席 6,500円

・アウトレットサイド・プレミアエリア:プレミアムテーブル席 50,000円/

・プライベートバンガロー 120,000円/車イスチケット 6,500円

※未就学児無料。

ただしお席が必要な場合はチケット必要。

小学生以上チケット必要。

※雨天決行、荒天中止。

※途中終了の場合は、払い戻しはいたしません。

