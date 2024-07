渓谷ならではの四季の変化が楽しめる！秩父鉄道「夏山を歩くハイキング」

秩父鉄道では、夏山を歩く事前予約制のハイキングを2024年8月・9月に開催します。

秩父鉄道「夏山を歩くハイキング」

秩父鉄道では、夏山を歩く事前予約制のハイキングを2024年8月・9月に開催!

秩父鉄道秩父駅からハイキング参加者限定の専用バスにてスタート地点まで移動するため、交通の便を気にせずに夏山ハイキングを楽しむことができます。

「一般向」「やや健脚向」「健脚向」の3コースを設定していますので、自身のレベルに合ったハイキングに参加してください。

詳細は下記のとおりです。

【特別企画ハイキング「涼を求めて西沢渓谷へ」について】

西沢渓谷は、秩父多摩甲斐国立公園内に位置し国内屈指の渓谷美を誇る景勝地です。

巨大な花崗岩(かこうがん)を清流が浸食してできた渓谷は、天然の芸術のごとく、原生林を流れる渓流がいくつもの滝を作り、神秘的な魅力に満ちあふれています。

「日本の滝100選」にも選ばれた名瀑・七ツ釜五段の滝を筆頭にさまざまな滝が織りなす渓谷美は圧巻です。

渓谷内は遊歩道が設けられ、渓谷ならではの四季の変化が楽しむことができます。

(1) 開催日 : 2024年8月24日(土)

(2) 参加費 : 3,500円(バス代)

(3) 参加方法 : 事前予約制 定員120名(最少催行人数35名)

(4) 集合受付 : 秩父鉄道秩父駅8:30

(5) コース・行程: 秩父鉄道秩父駅→【専用バス】→雁坂トンネル→【専用バス】

→道の駅みとみ→西沢渓谷入口→西沢山荘→三重の滝

→七ツ釜五段の滝→旧森林軌道→大久保沢→ネトリ橋

→西沢渓谷入口→道の駅みとみ→【専用バス】→雁坂トンネル

→【専用バス】→秩父駅

※山道を歩きます。

トレッキングシューズで参加してください

※一般向のコースですが、標高差が300mあり、足場が悪い箇所や

急な登り下りの場所がありますので十分ご注意ください

(一般向・約9km/約3時間30分【1,155kcal】)

(6) お申込み : 2024年8月1日(木)10:00〜8月18日(日)23:59まで

※定員になり次第終了

秩父鉄道ホームページにてWEB受付

【特別企画ハイキング「奥秩父・荒川の源流 入川渓谷ハイキング」について】

入川渓谷は、奥秩父の代表的な渓谷であり、荒川の源流です。

トロッコ軌道は入川と滝川の合流地点、川又地区から赤沢出合までの間の約5キロを入川渓谷沿いに伐採木、木炭運搬用に敷かれていた軽便鉄道で、現在は資料も少なく幻の軌道と言われています。

(1) 開催日 : 2024年8月31日(土)

(2) 参加費 : 3,500円(バス代)

(3) 参加方法 : 事前予約制 定員120名(最少催行人数35名)

(4) 集合受付 : 秩父鉄道秩父駅8:30

(5) コース・行程: 秩父鉄道秩父駅→【専用バス】→川又→前田夕暮歌碑

→渓流釣場→トロッコ軌道跡→入川取水口

→赤沢谷・入川本谷合流→(復路は往路の逆)→川又

→【専用バス】→秩父駅

※山道を歩きます。

トレッキングシューズで参加してください

※このハイキングコースは東京大学演習林のため、

同大学に許可を得て入山します

(やや健脚向・約10km/約4時間【1,065kcal】)

(6) お申込み : 2024年8月2日(金)10:00〜8月25日(日)23:59まで

※定員になり次第終了

秩父鉄道ホームページにてWEB受付

【特別企画ハイキング「深緑の山歩き 霧藻ヶ峰へ」について】

霧藻ヶ峰は、埼玉県秩父市にある標高1,523.1mの山で奥秩父の山域の一つです。

黒岩山、燕岩という名前がありますが、秩父宮雍仁親王がここへ登山に訪れた際、サルオガセ(霧藻)があることから「霧藻ヶ峰」の名を付けられました。

三峯神社方面に少し下った所に秩父宮夫妻のレリーフがあります。

(1) 開催日 : 2024年9月7日(土)

(2) 参加費 : 3,500円(バス代)

(3) 参加方法 : 事前予約制 定員120名(最少催行人数35名)

(4) 集合受付 : 秩父鉄道秩父駅8:30

(5) コース・行程: 秩父鉄道秩父駅→【専用バス】→三峯神社駐車場→参道入口

→妙法ヶ岳分岐→二股桧→炭焼平→地蔵峠→霧藻ヶ峰

→(復路は往路の逆)→三峯神社駐車場→【専用バス】→秩父駅

※山道を歩きます。

トレッキングシューズで参加してください

(健脚向・約10km/約4時間【1,800kcal】)

(6) お申込み : 2024年8月7日(水)10:00〜9月1日(日)23:59まで

※定員になり次第終了

秩父鉄道ホームページにてWEB受付

※各コース自由歩行です。

スタート地点から随時出発し受付時配布のマップ等をもとに自由に歩行してください。

※雨天決行・荒天中止です。

※イベント内容は急きょ変更及び中止となる場合があります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 渓谷ならではの四季の変化が楽しめる!秩父鉄道「夏山を歩くハイキング」 appeared first on Dtimes.