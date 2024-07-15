¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤¬¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥óÁª¼ê¸¢¤Ë½ÐÀÊ¡ª ¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃåÍÑ
¸½ÃÏ»þ´Ö7·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¤¬¤ó¼£ÎÅÃæ¤Î¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤¬ÂèÆó»Ò¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È²¦½÷¤È¤È¤â¤Ë¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥óÁª¼ê¸¢¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£3·î¤Ë¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¸ø¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£
Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥í¡¼¥ó¥Æ¥Ë¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥í¡¼¥±¡¼¡¦¥¯¥é¥Ö¡×¤Î¥Ñ¥È¥í¥ó¤òÌ³¤á¤ëÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ËèÇ¯Âç²ñÃæ¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤â¥í¥¤¥ä¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎºÇÁ°Îó¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£Ç¯´ÑÀï¤·¤¿¤Î¤ÏÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î·è¾¡¤¬Í£°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Èà½÷¤Î´ÑÀï¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£º£¤Þ¤Ç¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥óÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éÌÀ¤ë¤¤¿§¤ä¥Ý¥ë¥«¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤Ó¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤â¥×¥ì¥¤¥Õ¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤À¤±¤ì¤É¡¢º£²ó¤ÏµÁÍý¤ÎËå¤Ç¤¢¤ë¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë¥¤¥®¥ê¥¹È¯¤Î¡Ö¥µ¥Õ¥£¥ä¡ÊSafiyaa¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¥Ñ¡¼¥×¥ë¥É¥ì¥¹¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£
¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬¤è¤¯ÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²¦¼¼¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¡Ö¥µ¥Õ¥£¥ä¡×¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ä¦¹ïÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÂçÃÀ¤Ç¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿¿§¹ç¤¤¤¬ÆÃÄ§Åª¡£º£²ó¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ñ¡¼¥×¥ë¥«¥é¡¼¤Î¡È¥»¥·¥ê¥¢¡É¥É¥ì¥¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¡ò1,295¡ÊÌó26Ëü±ß¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤³¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¡¢Èà½÷¤Ï¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¤²¤Æ¹µ¤¨¤á¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¤½¤¦¡£¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥×¥ê¡¼¥Ä¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤È¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥Õ¥ì¥¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¡ÖÈà½÷¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥µ¥Õ¥£¥ä¡×¤Î¥É¥ì¥¹¤Ï¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¡¦¥«¥é¡¼¤È¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤Î¥Ö¥í¡¼¥Á¤È¤â¤¦¤Þ¤¯Ä´ÏÂ¤·¡¢Èà½÷¤ò²ñ¾ì¤ÇÌÜÎ©¤¿¤»¤¿¤³¤È¤Ç¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹ªÌ¯¤ÊÁªÂò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£¥Ñ¡¼¥×¥ë¤ÏÀÎ¤«¤é²¦¼¼¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¿§¤Ç¤¢¤ê¡¢²¦Â²¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î°ÕÌ£¿¼¤¤ÁªÂò¤Ï¡¢¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤¬¥¦¥£¥ó¥¶¡¼²È¤Ç¤ÎÃÏ°Ì¤ò¼çÄ¥¤·¡¢·ò¹¯¤¬²óÉü¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¸ø¤ÎÌò³ä¤ËÉüµ¢¤¹¤ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²ò¼á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ï¥Ø¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤â°¦ÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥¤ ¥Ñ¥ê¥¢¡ÊBy Pariah¡Ë¡×¤òÁª¤Ó¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥¬¡¼¥ë¤ÎÀ¶Á¿¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¥â¥À¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î¡È¥µ¥Ó¥ó¡É¥Õ¡¼¥×¥Ô¥¢¥¹¤¬À¤³¦Ãæ¤ÎÌÜ¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¡£
¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤¬²ÈÂ²¤òÆ±È¼¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó·è¾¡¤Ï¡¢²ÈÂ²Ã±°Ì¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¡£¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È²¦½÷¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÊì¿Æ¤È°ì½ï¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤ÎËå¥Ô¥Ã¥Õ¥¡¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¥º¤Î»Ñ¤â¡£¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸²¦»Ò¡¢¥ë¥¤²¦»Ò¤Ï¡¢¥æ¡¼¥í·è¾¡¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
º£²ó¤Î½ÐÀÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤Ï¾õ¶·¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¶á¤¤¤¦¤Á¤ËÀµ¾ï¤ËÌá¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¡£