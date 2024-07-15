¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛµÕÅ¾¤ÎÉÍ¾¦¤¬£¹²ó£´¡Ý£¹¤«¤é£¶ÆÀÅÀ¡Ä·àÅª¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò·è¤á¤¿ÇÈÂ¿ÁÖ»ÖÊá¼ê¡ÖËÍ¤â¸å¤í¤Ë¤Ä¤Ê¤°µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×
¢¡Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ÀÅ²¬Âç²ñ¡¡¢¦£²²óÀï¡¡ÉÍ¾¾¾¦£±£°¡Ý£¹À¶Î®´Û¡Ê£±£´Æü¡¦³ÝÀî¡Ë
¡¡£²²óÀï»Ä¤ê£±£¶»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½Õ£±£¶¶¯¤ÇÂè£³¥·¡¼¥É¤ÎÉÍ¾¾¾¦¤¬¡¢£¹²ó¤Ë£µÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·À¶Î®´Û¤Ë£±£°¡½£¹¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£¡ÖµÕÅ¾¤ÎÉÍ¾¦¡×¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£½éÀï¤ò·Þ¤¨¤¿½Õ²¦¼Ô¡¦²ÃÆ£³Ø±à¡¢¾ïÍÕÂçµÌ¤Ê¤É¥·¡¼¥É£¸¹»¤Ï½çÅö¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¡££²£°Æü¤Ë£³²óÀï£¸»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡ö¡ö¡ö¡ö
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡¢¶Ú½ñ¤¤Î¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¹â¹»Ìîµå¤Î¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡ÖµÕÅ¾¤ÎÉÍ¾¦¡×¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÅÁÅý¹»¤¬¡¢ÂçµÕÅ¾·à¤ò±é¤¸¤¿¡££¹²ó£µÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£Æ±ÅÀ¤Î£²»àÆóÎÝ¤«¤é±¦Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÇ®Àï¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿£¶ÈÖ¡¦ÇÈÂ¿ÁÖ»ÖÊá¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¸å¤í¤Ë¤Ä¤Ê¤°µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½Õ¤ÎºÆ¸½¤À¤Ã¤¿¡£¸©Âç²ñ£²²óÀï¡¦ÉÙ»Î»ÔÎ©Àï¤Ç£²¡½£¶¤Î£¹²óÉ½¤Ë¡¢£·ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Áª¼ê¤ÏÃ¯¤âÄü¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢£¹²ó¤Ë£±ÅÀÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¥À¥á¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ø¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¸ÍÄÍÏÂÌé´ÆÆÄ¡Ê£µ£±¡Ë¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ê¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ³²ÐÀþ¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï¼ç¾¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î¶â»ÒÈ»¿Í°ìÎÝ¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬ÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÂåÂÇ¤ÎÅçÅÄÎÇ¿¿¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢ÅÜ¤È¤¦¤ÎÈ¿·â¡££²ÅÀº¹¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¡¢¤Ê¤ª£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é£µÈÖ¡¦±ÊÆÁµþÊ¿º¸Íã¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î±¦Ãæ´Ö¤ØÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¡£¡Ö¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¡£ºÇ¸å¤ÏÇÈÂ¿¤Î¥Ð¥Ã¥È¤«¤é·àÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤¬Íê¤â¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¥À¥Ã¥·¥å¤òºÇ¸å¤Î°ìÊâ¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ë¡£Îý½¬¸å¤âºÇ¸å¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀ°È÷¤Þ¤Ç¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¡£ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¾¡Íø¤Î½÷¿À¤¬¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡½Õ²ÆÄÌ»»£±£·²ó¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ÎÌ¾Ìç¤â¡¢£²£°£°£°Ç¯²Æ°ÊÍè¡¢À»ÃÏ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀÎ¤Î¶¯¤¤»þÂå¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¶¯¤¤ÉÍ¾¦¤ò¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¤ÎËÜÎÝ¤òÆ§¤ó¤À±ÊÆÁ¤Ï¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡ÖµÕÅ¾¤ÎÉÍ¾¦¡×¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¸åÇÚ¤¬¡¢¤³¤ÎÀª¤¤¤ÇÀï¹ñÂç²ñ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡£¡Ê±öÂô¡¡Éð»Î¡Ë
¡¡¢¡¡ÖµÕÅ¾¤ÎÉÍ¾¦¡×¥á¥â
¡¡¢¦£±£¹£·£µÇ¯²Æ¡Ê£µ£·²óÂç²ñ¡Ë¹Ã»Ò±à£²²óÀï¡¡ÀÐÀî¡Ê²Æì¡ËÀï¤Ç¹âÎÓ¤¬Âç²ñ»Ë¾å½é¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£¶¡½£µ¤Ç·àÅª¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦£·£¸Ç¯¥»¥ó¥Ð¥Ä¡Ê£µ£°²óÂç²ñ¡Ë£²²óÀï¡¡Áá¼Â¡ÊÅìµþ¡ËÀï¤Ç°ì»þ¤Ï£±¡½£´¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£¸²ó¤Þ¤Ç¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢Í··â¼ê¤«¤é¹¥µß±ç¤·¤¿ÀÄÌî¤¬£¹²óÉ½¤Ë¾¡¤Á±Û¤·»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£µ¡½£´¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Ç½é¤Î¥»¥ó¥Ð¥ÄÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¢¦£¸£´Ç¯²Æ¡Ê£¶£¶²óÂç²ñ¡Ë¹Ã»Ò±à£±²óÀï¡¡ÃÒÊÛ³Ø±à¡ÊÆàÎÉ¡ËÀï¤Ç£·ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ£¹¡½£¸¤ÇÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¢¦£²£°£°£°Ç¯²Æ¡Ê£¸£²²óÂç²ñ¡Ë¸©·è¾¡¡¡¾ïÍÕµÆÀî¡Ê¸½¾ïÍÕÂçµÆÀî¡ËÀï¤Ç£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î±äÄ¹£±£°²óÎ¢¡¢Ï¢Â³²¡¤·½Ð¤·¤ÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é£Ö¡££¹ÅÙÌÜ¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡»¡Ä³ÝÀîÀ¾¤ÏÉÍ¾¾¾ëËÌ¹©¤Ë£²¡Ý£±¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¹â¶¶°ê¿¿Åê¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£µ°ÂÂÇÌµ»Íµå£±¼ºÅÀ´°Åê¡£¤ï¤º¤«£¹£¶µå¤Ç¡¢¥»¥ó¥Ð¥Ä£²£±À¤µªÏÈ¤Î¸©¸õÊä¡¦ÉÍ¾¾¾ëËÌ¹©¤òÎÁÍý¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï£²Ç¯À¸¤Ê¤¬¤éÇØÈÖ¹æ£±¤òÇØÉé¤¤½éÀï¡¦ÀÅÀ¶Àï¤ËÀèÈ¯¡£»î¹ç¤Ë¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤ç¤¦¤ÈÆ±¤¸³ÝÀîµå¾ì¤ÇÂ¤ò¤Ä¤Ã¤ÆÅÓÃæ¹ßÈÄ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ©µåÎÏ¤â°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£ÂÎ½Å¤â£·¥¥í¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥·¡¼¥É¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Îµå¾ì¤Ç£±Ç¯´Ö¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¡úÉÍ¾¾¾ëËÌ¹©¡¦¹âÎÓÎ¶ÌéÅê¼ê¡Ê¥·¡¼¥É³ÝÀîÀ¾¤ò£²¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤â¡Ë¡ÖÁ°È¾¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ò»È¤Ã¤Æ¸åÈ¾¡¢²¼È¾¿È¤ËÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µå¤¬Éâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×