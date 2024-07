速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材！HIPSHOP TVアニメ『ONE PIECE Series』

HIPSHOP(ヒップショップ)が、2024年放映25周年を迎えるTVアニメ『ONE PIECE』とのコラボレーションアイテムを発売します。

HIPSHOP TVアニメ『ONE PIECE Series』

2024年7月10日(水) 予約開始

2024年7月19日(金)発売

HIPSHOP公式オンラインストア(特設サイト)

https://hipshop.jp/pages/one-piece

ADULT SIZE全18種

各2,800円(税込)

KIDS SIZE 全12種

各2,500円(税込)

SIZE:メンズ/M (ウエスト76〜84cm)

メンズ/L (ウエスト84〜94cm)

メンズ/LL (ウエスト94〜104cm)

キッズ/110(ウエスト49〜55cm)

キッズ/130(ウエスト53〜59cm)

TYPE:転写プリントポリエステル成型-前閉じ

HIPSHOP ONE PIECE Seriesは2024年放映25周年を迎えるTVアニメ『ONE PIECE』のこれまでのストーリーより、懐かしのキャラクターから今話題のキャラクターまで選りすぐりのキャラクターが集結しました。

あなたのお気に入りのキャラクター、そしてお気に入りのシーンが蘇る!

眺めているだけでも思い出や感動がこみ上げてくる、そんなシリーズに仕上がっています。

コンセプトは、「はこう!かざろう!たのしもう!」

はいて冒険に出よう :お気に入りのキャラクターと一緒に新たな日常の冒険へ。

かざって夢を広げよう:パッケージを飾って、あなたの空間を彩りましょう。

あつめて夢を叶えよう:コレクションすることで、夢が広がります。

HIPSHOP公式SNSアカウントにて、シークレットキャラクターについてのお知らせあり!

全キャラクターの発表はまだ先です!

HIPSHOP最大のラインナップ数、みんなで予想して楽しんでみて下さい。

また、「HIPSHOP ONE PIECE Series」特設サイトがOPENしました。

詳しいラインナップや最新情報はこちらでチェック!

そしてコレクションを最大限に楽しむために、サニー号に乗って大海原に旅立つイメージが感動的な圧巻の「ONE PIECE MY BEST 12 BOX」が登場。

麦わらの一味全員集合のセットはもちろん、

お好きなキャラクターを12ピースチョイスして、マイベストを格納することができます!

アンダーウェアの枠を超えて、『ONE PIECE』ファンの方が楽しめる施策は他にも!

店頭で「HIPSHOP ONE PIECE Series」を購入のお客様には、“麦わらの一味ショッパー”または“Wフェイスショッパー”が貰えます。

“Wフェイスショッパー”は人気キャラクターを両面に施した期間限定ショッパーで、2週間限定でデザインが変化します。

推しキャラのショッパーを手に入れて!

7月19日〜 ロロノア・ゾロ/サンジ

●月●日〜 ???/???

●月●日〜 ???/???

どのキャラクターのショッパーなのかはお楽しみ!

※無くなり次第終了となります。

大人サイズはM/L/LLの3サイズ展開。

キッズサイズは110/130の2サイズ展開です。

アンダーパンツのボディには、汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープする、速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用しています。

隠れたファッションを楽しめるインナーアイテムはギフトにも最適。

機能性に優れた素材でスポーツやフィットネスの時のアクティブウェアとしても!

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

