All About ニュース編集部は、5月30日〜6月27日の期間、全国10〜60代の男女456人を対象に、「ディズニープリンセス」に関する独自アンケート調査を実施。今回は、日本で実写化するとしたら「ラプンツェル」を演じてほしい俳優ランキングを紹介します。2010年に公開されたアニメーション映画『塔の上のラプンツェル』に登場するラプンツェル。長さ約21メートルもの不思議な力を持つ美しい金髪とフライパンを駆使して、生まれてから1度も出たことがなかった塔を飛び出し冒険に繰り出す、快活で勇敢なヒロインです。

2位:橋本環奈

1位:中川翔子

2位は、橋本環奈さん。映画初主演作品『セーラー服と機関銃−卒業−』にはじまり、体当たりでコミカルな演技が話題を呼んだ、人気漫画の実写化映画『銀魂』のヒロイン・神楽役、『今日から俺は!!』の女番長・早川京子役、ラブコメ漫画の実写化映画『かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』の四宮かぐや役など、原作ファンも納得の再現度の高さで数多くの実写化作品でも活躍しています。回答者からは、「好奇心や冒険に行く勇気など、ワクワクするシーンを元気にこなしてくれるイメージがあるからです」(30代女性/大阪府)、「好奇心旺盛で飾らない感じがぴったり」(30代女性/大阪府)、「カメレオンと塔でかくれんぼとか、やんちゃな姿が似合いそう」(40代女性/愛知県)、「ラプンツェルの外の世界への興味津々な表情を見ると橋本環奈さんを思い出すから」(30代女性/東京都)などの声が集まりました。1位は、タレントや歌手、声優、イラストレーターなど多岐にわたる活動で活躍中の中川翔子さん。2010年公開のアニメーション映画『塔の上のラプンツェル』の日本語吹き替え版でラプンツェルの声を担当しています。中川さんの“ラプンツェル愛”は有名で、中川さんがラプンツェルを描き下ろしたアートを使った初の商品コレクション「RAPUNZEL ART COLLECTION BY SHOKO NAKAGAWA」 (ディズニープリンセス ラプンツェル アート コレクション BY 中川翔子)がディズニー公式商品として2024年5月から発売されています。回答者からは、「ラプンツェルに対しての愛が凄い」(20代女性/埼玉県)、「ラプンツェルと顔がそっくりだし、コロコロ表情が変わるところが似ているから」(20代女性/栃木県)、「声も担当されていましたが、見た目や明るい性格などぴったりです」(40代女性/広島県)、「声優をしていたしラプンツェルの元気なイメージに合っているから」(20代女性/東京都)などのコメントが寄せられました。※回答者のコメントは原文ママですこの記事の筆者:福島 ゆき プロフィールアニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は5年。(文:福島 ゆき)