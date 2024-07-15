µð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿18ºÐÂæÏÑ¿Íº¸ÏÓ¤Î½é¡¹¤·¤¤ÁÇ´é
¡¡µð¿Í¤È°éÀ®Áª¼ê·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀÂæÏÑ¿Í¤Î²«¶Ó¹ë¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ó¥Ï¥ª¡ËÅê¼ê¡Ê18¡Ë¤¬6Æü¤ËÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö1·³¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÈÂæÏÑ¤ÎÂçºå¶Í°þ¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÌ¾Ìç¡¦Ê¿ÄÃ¹â½Ð¿È¤Îº¸ÏÓ¡£1¥á¡¼¥È¥ë84¤ÎÄ¹¿È¤«¤éºÇÂ®146¥¥í¤òÅê¤²¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÁà¤ë¡£º£½Õ¤ËÎý½¬»î¹ç¤òÃ´Åö¥¹¥«¥¦¥È¤¬»ë»¡¡£ÊÊ¤Î¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤È¿¤Ó¤·¤í¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¡¢ËÜ¿Í¤âÆüËÜµå³¦¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÆþÃÄ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£µÈÂ¼Ä÷¾ÏÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤â¡ÖÈà¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë¤Û¤ì¤¿¡£¾Íè¡¢º¸¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡6·î¤Ë»ÜÀß¸«³Ø¤Ê¤É¤Î¤¿¤áÍèÆü¡£Æ±21Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤â´ÑÀï¤·¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¤â¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¿¡£´é¤¬¤Ò¤¤Ä¤ë¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡×¤È²óÁÛ¡£¶ÛÄ¥¤òÏÂ¤é¤²¤è¤¦¤È¾éÃÌ¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Î¥Á¥¢¤è¤êÂæÏÑ¤Î¥Á¥¢¤ÎÊý¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤É¤¦¤À¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¡¢¥¬¥Á¥¬¥Á¡£¡Ö¤½¤Î¼ÁÌä¤Ë¤âº¤¤Ã¤Æ¤¿¡£¡È¾éÃÌ¤À¤è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ÖÀ¨¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¡×¤ÈÂæÏÑ¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê°¤Éô´ÆÆÄ¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Æ¡¢¤É¶ÛÄ¥¤À¤Ã¤¿18ºÐ¡£ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤â¥·¥ã¥¤¤Ç¤È¤Æ¤â¤Þ¤¸¤á¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£´û¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÎÀ¤ÇÎÀÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤âÊÙ¶¯Ãæ¡£¡ÖÁêËÐ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÆüËÜÊ¸²½¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¡£Ìîµå¤Î¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖMVP¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£½é¡¹¤·¤¤²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ã±¿È¤Ç18ºÐ¤ÇÍèÆü¤·¤¿·è°Õ¤Î¶¯¤µ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£¡Êµ¼Ô¥³¥é¥à¡¦ÀÄ¿¹¡¡ÀµÀë¡Ë