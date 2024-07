ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、キャラクタープリントにふんわりシルエットがかわいい、ディズニーデザイン「裾フリル半袖チュニック」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ラプンツェル/エルサ」裾フリル半袖チュニック

© Disney

価格:1,980円(税込)

サイズ:100、110、120、130、140

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

裾の切替えフリルが印象的なチュニック。

少し大人っぽく、そしてオシャレで繊細なペン画タッチのイラストがプリントされています!

さらに、フリル部分は後ろにも柄が。

どこから見てもかわいく、お子さんの個性を引き立ててくれる1枚です。

デザインは「ラプンツェル」と「エルサ」の2種類がラインナップ。

『塔の上のラプンツェル』ラプンツェル

© Disney

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのチュニック。

ピンク×パープルのガーリーな配色使いが乙女心をくすぐります☆

長い髪をなびかせている元気いっぱいな「ラプンツェル」の姿に、裾にはお花のプリントもあしらわれています。

『アナと雪の女王』エルサ

© Disney

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのチュニック。

「エルサ」らしく、水色が基調で爽やかな雰囲気。

また裾には雪の結晶がずらりとプリントされ、「エルサ」の美しい姿も目をひきます!

胸元には針で生地を傷めなくてすむ名札付けワッペン付き。

ワッペンはそれぞれハートモチーフになっているのもポイントです!

それから、内側には便利なお名前スペースも付いています。

身頃は肌あたりのやさしい綿100%素材。

名札付けワッペンやお名前スペースなど、通園通学時にもぴったり。

キャラクタープリントにふんわりシルエットがかわいい、ディズニーデザイン「裾フリル半袖チュニック」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップにて販売中です。

